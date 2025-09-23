به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبی(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری «همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی در افغانستان»، امروز سهشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور حجتالاسلاموالمسلمین دکتر «ابراهیم پور» معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و حجتالاسلاموالمسلمین دکتر «سید عبدالحمید ثابت» رئیس دانشگاه المصطفی در افغانستان، در محل مؤسسه امام خمینی(ره) در قم برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر ابراهیم پور، ضمن اشاره به نامگذاری ۱۲ دیماه به عنوان «روز ملی علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه مصباح»، این مناسبت را فرصتی برای گفتگوی علمی میان اندیشمندان دانست. وی اعلام کرد همایش امسال در سطح بینالمللی برگزار میشود و تاکنون بیش از ۱۵۰ مقاله به دبیرخانه مرکزی ارسال شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به همایش افغانستان است.
سپس حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت، رئیس دانشگاه المصطفی در افغانستان (شعبه جامعه المصطفی در افغانستان)، با تأکید بر نیاز حیاتی جوامع اسلامی به اندیشههای بنیادین بزرگانی چون علامه مصباح یزدی(ره)، اظهار داشت که طرح این اندیشهها نباید به مرزهای ایران محدود شود. وی افغانستان را به دلیل قرابتهای فرهنگی و زبانی، بستری مناسب برای این امر دانست.
ایشان در پاسخ به سؤالی درباره چالشهای فعالیت تحت حاکمیت طالبان، به وجود «شرایط سخت، نظارت دقیق و کنترل شدید» در این کشور اذعان کرد. دکتر ثابت با اشاره به ذهنیتهای نادرست برخی کشورهای غربی نسبت به ایران، متذکر شد که وضعیتی مشابه در نگاه به داخل افغانستان وجود دارد. وی راهبرد جامعه المصطفی برای ادامه فعالیتهای علمی را تشریح کرد و گفت: «یک نگاه مشترکی ما با امارت داریم، آنها به علوم انسانی غربی به شدت بدبین هستند، همین چیزی که ما هم داریم. البته ما در جلسات به آنها عرض میکنیم که نباید به "لا اله" اکتفا کرد، بلکه "الا الله" هم باید داشته باشیم. اگر نفی علوم انسانی غربی میکنیم، از طرف دیگر باید علوم انسانی اسلامی مبتنی بر قرآن و سنت را استخراج کنیم».
رئیس جامعة المصطفی همچنین به ممنوعیت تحصیل بانوان در دانشگاههای افغانستان که توسط طالبان اعمال شده، اشاره کرد و گفت: «بحث آموزش [برای بانوان] فعلاً هنوز مطرح نیست... تحصیل را فعلاً منع کردهاند و در این چند سال امیدواریم که این مشکل هم برطرف بشود». با این حال، وی تأکید کرد که بانوان تحصیلکرده در حوزههای علمیه دخترانه و یا به عنوان پژوهشگر فعال هستند و در این همایش نیز با ارائه مقاله مشارکت داشتهاند.
در ادامه، حجتالاسلاموالمسلمین محمد محسنی آصف (حکمت)، دبیر علمی همایش، که به صورت ویدئوکنفرانس از افغانستان در نشست حضور داشت، اعلام کرد که علیرغم شرایط موجود، فراخوان همایش با استقبال گستردهای مواجه شده و تاکنون ۹۸ مقاله به دبیرخانه افغانستان ارسال شده است. به گفته وی، پس از داوری دقیق، بیش از ۵۰ مقاله پذیرفته شده و آثار برگزیده در سه جلد مجموعه مقالات به چاپ خواهد رسید. ایشان افزود که بیش از ۱۲۰ حوزه علمیه و چندین دانشگاه افغانستان در این رویداد علمی مشارکت دارند.
وی در پاسخ به نگرانیها در مورد مزاحمتهای احتمالی از سوی حکومت طالبان، اظهار داشت: «با درایت و مدیریت ریاست محترم جامعه المصطفی، کارها بدون کدام مزاحمتی از سوی امارت اسلامی پیش رفته است. هرچند شرایط سخت است، نظارت دقیق است، شاید کنترل شدید باشد، اما سیاستگذاری جامعة المصطفی به گونهای بوده که تاکنون با مزاحمتی مواجه نشدهایم».
این همایش در حالی برگزار میشود که جامعه علمی و فرهنگی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان با محدودیتها و چالشهای جدی، بهویژه در حوزه آموزش زنان و آزادیهای آکادمیک، روبرو است.
