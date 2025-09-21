به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در شهرک صهیونیستنشین «المطله» در مرز شمالی فلسطین اشغالی با لبنان، تنها یکسوم از ساکنانی که پیشتر تخلیه شده بودند بازگشتهاند. در مقابل، گروهی از اسرائیلیهای موسوم به «مذهبی – ملیگرا»، وابسته به جریانهای صهیونیسم دینی، بهطور فزایندهای جای خالی غایبان را پر میکنند.
این تغییر بازتاب وضعیت بسیاری از شهرکهای صهیونیستنشین است که پس از عملیات طوفان الأقصی تخلیه شدند. اکنون ساکنان قدیمی جای خود را به گروههایی میدهند که از پروژههای شهرکسازی یهودی در جنوب لبنان حمایت میکنند و آن را بخشی از آنچه سرزمین اسرائیل مینامند، میدانند.
در همین حال، صداهای رو به افزایشی در داخل اسرائیل شنیده میشود که خواستار گسترش شهرکسازی در جنوب لبنان بهبهانه بازگرداندن امنیت و ثبات به مناطق مرزی در شمال فلسطین اشغالی هستند. از جمله جنبشهایی مانند «عوری هتسفون – برای شهرکسازی در جنوب لبنان» که خواستار بهرهگیری از شرایط جنگ و حضور ارتش اسرائیل در بخشهایی از جنوب لبنان برای تثبیت نفوذ خود و ادعای الحاق این مناطق به اسرائیل بزرگ شدهاند.
نگرانی و تغییر جمعیتی
روزنامه «هآرتص» گزارش داد که انتظار میرفت با آغاز سال تحصیلی جاری، بازگشت کامل ساکنان شهرک صهیونیستنشین المطله صورت گیرد، اما بسیاری از آنها ترجیح دادند خارج از آن باقی بمانند. تنها حدود ۹۰۰ نفر از مجموع ۲۳۵۰ نفر ساکن پیش از تخلیه به این شهرک بازگشتهاند.
حدود ۷۰ درصد خانههای شهرک المطله در اثر آتشسوزی و موشکهای شلیکشده از لبنان آسیب دیده و بازسازی بخشی از آنها ماهها طول خواهد کشید. مدرسه ابتدایی این شهرک، سه سال است که بسته مانده و تنها ۱۰ کودک در یک مهدکودک ادغامشده حضور دارند.
«میخا لِویت» ۶۷ ساله از نسل پنجم خانوادهای ساکن شهرک المطله، پرسیده است که چرا این شهرک با بحران شدید جمعیتی روبهروست؟ آیا ورود ساکنان جدید بر هویت سکولار و کشاورزی آن تأثیر نمیگذارد؟ او همچنین از نگرانیهای امنیتی و دشواری بازگشت زندگی عادی سخن گفته است.
«داوید ازولای» رئیس شورای شهرک المطله نیز اذعان کرده است که بیشتر پروژههای بازسازی از محل کمکهای مردمی تأمین میشود و بودجههای دولتی هنوز بهطور کامل پرداخت نشده است.
نفوذ صهیونیستهای دینی
طبق اعلام شورای محلی، حدود ۴۰ خانواده تازهوارد اخیراً به شهرک المطله آمدهاند که بسیاری از آنها وابسته به جریان صهیونیسم دینی هستند و حتی از برخی از شهرکهای کرانه باختری به اینجا نقل مکان کردهاند. آنها مراسم مذهبی در کنیسه قدیمی برگزار میکنند و از مأموریت ملی خود برای احیای حیات در منطقه سخن میگویند.
این تغییر باعث نگرانی میان ساکنان قدیمی شهرک شده است. برای نمونه، اختلافی در گروه واتساپ اهالی شکل گرفت پس از آنکه یک تازهوارد مذهبی زنان محلی را به جلسه تورات دعوت کرد. در مقابل، برخی از ساکنان قدیمی مخالفت خود را با ورود موضوعات دینی به فضای عمومی اعلام کردند.
ازولای رئیس شورای شهرک المطله در گفتوگو با «هآرتص» تأکید کرده که المطله همچنان یک شهرک سکولار باقی خواهد ماند، هرچند ابتکار عمل تازهواردان را قابل تقدیر دانسته است.
