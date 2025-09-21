به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، روابط تجاری این رژیم با کشورهای مختلف دچار بحران جدی شده است. بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، بسیاری از قراردادهای صادراتی لغو شده و حتی برخی کشورهای «دوست» خواستار پنهانسازی دیدارها و همکاریهای خود با شرکتهای اسرائیلی شدهاند.
طبق گزارش پایگاه «واینت»، شرکتهای اروپایی و آمریکایی از تمدید قراردادهای صادراتی با طرفهای اسرائیلی خودداری کردهاند و برخی شبکههای توزیع نیز واردات محصولات اسرائیلی را «تا اطلاع ثانوی» متوقف کردهاند.
در همین راستا، هیأتی از کارشناسان مؤسسه اعتبارسنجی «مودیز» به تلآویو سفر کرده و نسبت به احتمال کاهش رتبه اعتباری اسرائیل هشدار دادهاند. یکی از مسئولان اقتصادی گفته است: «اگر رتبه کاهش نیابد، معجزه خواهد بود.»
به گفته منابع اقتصادی، افزایش شدید هزینههای امنیتی در جریان جنگ غزه، موجب نگرانی جدی درباره کنترل بودجه و افزایش کسری مالی شده است. رئیس اتحادیه صنعتگران اسرائیل نیز تأکید کرده که «برند اسرائیل» بهشدت آسیب دیده و اقتصاد کشور ممکن است سالها عقب برود.
تومر همچنین از درخواست یکی از کشورهای دوست برای حذف تصاویر جلسات با شرکتهای اسرائیلی پرده برداشت؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از تبعات سیاسی صورت گرفته است.
یکی از صادرکنندگان اسرائیلی نیز اعلام کرده که پس از اعلام قصد اشغال غزه و انتشار گسترده تصاویر حملات به غیرنظامیان، فضای جهانی علیه اسرائیل بهشدت منفی شده و احساس انزوای کامل در میان فعالان اقتصادی حاکم است.
بر اساس نظرسنجی اتحادیه صنعتگران اسرائیل که با مشارکت ۱۳۲ شرکت انجام شده، حدود نیمی از صادرکنندگان، قراردادهای خود را از دست دادهاند و ۷۶ درصد از آنها اعلام کردهاند که صادراتشان بهطور مستقیم آسیب دیده است. همچنین ۷۱ درصد از لغو قراردادها به دلایل سیاسی و مرتبط با جنگ غزه بوده است.
اتحادیه اروپا بیشترین سهم را در لغو قراردادها داشته و ۸۴ درصد از شرکتها از قطع همکاری در این منطقه خبر دادهاند. در آمریکا نیز ۳۱ درصد از صادرکنندگان با تصمیمات مشابه مواجه شدهاند.
نیمی از مشتریان جدید نیز از همکاری با شرکتهای اسرائیلی خودداری کردهاند و ۴۹ درصد از صادرکنندگان با مشکلات بیسابقهای در زمینه حملونقل، گمرک و بنادر مواجه هستند.
تحلیلگران اقتصادی این بحران را نتیجه مستقیم جنگ غزه و اظهارات نخستوزیر اسرائیل درباره تبدیل اسرائیل به «نظام بسته» میدانند؛ موضوعی که موجب نگرانی سرمایهگذاران از افزایش هزینههای امنیتی و تشدید کسری بودجه شده است.
