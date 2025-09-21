تجاوز اسرائیل به ساحت حرم ابراهیمی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت مقاومت علیه دیوار حائل و شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مسئولان این رژیم، دستوری را برای اشغال سقف محوطه داخلی حرم ابراهیمی صادر کردند.
به گزارش فرارو، هیأت مقاومت علیه دیوار و شهرک سازیها اعلام کرد که مسئولان رژیم صهیونیستی دستوری را برای تملک سقف محوطه داخلی حرم ابراهیمی در شهر الخلیل صادر کرد که بر اساس آن، مساحت ۲۸۸ متر از سقف مشخص حرم را تصرف میکند.
مؤید شعبان، رئیس هیأت مقاومت با دیوار و شهرکسازیها گفت که کابینه رژیم اشغالگر وارد رویکرد تدریجی و فزایندهای در هدف قرار دادن اماکن دینی شده است که این مسئله با تمامی عرفها مغایرت دارد، به ویژه که اختیارات حرم ابراهیمی در فوریه ۲۰۲۵ از وزارت اوقاف فلسطین به نهاد صهیونیستی موسوم به «هیات برنامه ریزی مدنی» انتقال یافت و اختیارات نظارت از شهرداری الخلیل به شورای دینی در شهرک صهیونیست نشین کریات اربع برای مدیریت بخشهایی از حرم و انجام تغییرات ساختاری در حرم انتقال یافت.
