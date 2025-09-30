به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری اشغالی را به مدت سه روز به بهانه «اعیاد یهودی» به طور کامل تعطیل کند.

وزارت اوقاف فلسطین این اقدام را محکوم کرده و آن را نقض آشکار آزادی عبادت و بخشی از سیاست هدفمند اسرائیل برای تسلط بر مسجد ابراهیمی دانسته است.

این وزارتخانه همچنین نسبت به اقدامات فزاینده اسرائیل از جمله جلوگیری از پخش اذان، محدودیت ورود نمازگزاران از طریق دروازه‌های الکترونیکی، بازرسی‌های سخت‌گیرانه و ممانعت از فعالیت کارکنان مسجد هشدار داده است.

وزارت اوقاف فلسطین از جامعه جهانی و سازمان یونسکو خواسته است تا برای توقف این تجاوزات که هویت اسلامی مسجد ابراهیمی را تهدید می‌کند، به سرعت وارد عمل شوند.

مسجد ابراهیمی در منطقه‌ای قرار دارد که تحت کنترل کامل اسرائیل است و حدود ۴۰۰ شهرک‌نشین یهودی با حفاظت ۱۵۰۰ نظامی اسرائیلی در آن سکونت دارند.

پس از کشتار سال ۱۹۹۴ توسط یک شهرک‌نشین یهودی که منجر به شهادت ۲۹ نمازگزار فلسطینی شد، اسرائیل مسجد را به صورت یک‌طرفه تقسیم کرد: ۶۳ درصد برای یهودیان و ۳۷ درصد برای مسلمانان. بر اساس ترتیبات اسرائیلی، مسجد در ۱۰ مناسبت دینی یهودی برای مسلمانان و در ۱۰ مناسبت اسلامی برای یهودیان بسته می‌شود. با آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل دیگر به تعهدات خود مبنی بر بازگشایی کامل مسجد در مناسبت‌های اسلامی پایبند نبوده است.

