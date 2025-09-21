به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان به مناسبت ۲۶ ربیع‌الاول، سالروز وفات حضرت ابوطالب(ع)، تأکید کرد که حضرت ابوطالب(ع)، عموی گرامی پیامبر اسلام و پدر حضرت علی(ع)، در راه ترویج و گسترش دین حق همان‌گونه زندگی خویش را وقف حمایت و دفاع از رسول اکرم(ص) کرد که در تاریخ بی‌مانند است.

وی افزود: حضرت ابوطالب نه‌تنها به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته بنی‌هاشم مسئولیت کلیدداری خانه کعبه را بر عهده داشت، بلکه از آغاز بعثت تا شعب ابی‌طالب سرپرستی و پشتیبانی پیامبر اعظم(ص) را به دوش کشید. به همین دلیل بود که پیامبر رحمت(ص)، سال رحلت حضرت خدیجه کبری(س) و حضرت ابوطالب(ع) را "عام‌الحزن" نامید.

آیت الله ساجد نقوی گفت: پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص)، انسانیت دچار تباهی و انحطاط شده بود. جامعه آکنده از فساد، نفرت و جنگ بود، کرامت زن و حقوق دختران پایمال می‌شد، هر کس خدایی بر اساس خواسته‌های خود ساخته بود و از اخلاق و بردباری خبری نبود. در چنین شرایطی، بعثت پیامبر اکرم(ص) نوید نجات و رهایی برای بشریت بود.

وی تصریح کرد: حضرت ابوطالب(ع) برای از میان برداشتن موانع و مشکلات در مسیر دعوت حق، به یاری پیامبر اکرم(ص) شتافت و با تلاش خود راه را هموار ساخت. در دوران حیات پیامبر(ص)، حضرت ابوطالب(ع) و پس از رحلت او، فرزندانش برای گسترش و پاسداری از دین اسلام جان و مال خود را فدا کردند و برای همیشه تاریخ، آثار و نشانه‌هایی ماندگار از هدایت و رهبری بشر به‌جا گذاشتند؛ آثاری که با پیروی از آن‌ها، هر نسلی می‌تواند راه نجات خود را بیابد.

