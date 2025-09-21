به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدنصرالله واعظی، رئیس شورای علمای شیعه استان بامیان افغانستان از حکومت محلی طالبان خواست که به دلیل بازگشت مهاجرین و نیاز بیشتر به مسکن، اجازه ساخت‌وساز خانه به مردم داده شود.

رئیس شورای علمای بامیان که در مراسم افتتاح «هتل بام آسیا» در این استان صحبت می‌کرد، با تاکید بر رفع مشکلات مردم، گفت که در استان بامیان از کلان پروژه‌های شهری و فرهنگی مراقبت صورت گیرد.

او در ادامه خاطرنشان ساخت که در استان بامیان به عنوان شهر فرهنگی، باید از تخریب اماکن فرهنگی جلوگیری شود.

آقای واعظی افزود: در مورد اخذ مالیات به عموم مردم افغانستان، خصوصا ولایت/استان بامیان تخفیف داده شود و مراعات حال مردم صورت گیرد.

رئیس شورای علمای شیعه استان بامیان در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد کرد که نظارت دقیق بر امور شهر و قیمت کالاها صورت گیرد، زیرا در شرایط کنونی، قیمت دلار در حال کاهش است اما مواد ضروری و مایحتاج مردم رو به افزایش است و قیمت‌ها کاهش نیافته است.

حجت‌الاسلام واعظی در حالی به موضوع ساخت‌وساز مسکن می‌پردازد که حکومت طالبان در بسیاری از استان‌ها از جمله بامیان و بلخ، بنابر دلایل مختلفی، اجازه ساخت‌وساز خانه به مردم نمی‌دهد.

پیشتر از این برخی از مقام‌های حکومت طالبان گفته بودند که زمین‌های دولتی توسط صاحبان قدرت سابق افغانستان به مردم فروخته شده است.

