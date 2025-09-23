به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مطبوعاتی وزارت بهداشت عمومی افغانستان امروز (سه‌شنبه ۱ مهر ماه) با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که مولوی نور جلال جلالی، وزیر بهداشت عمومی افغانستان ، با گزیز اکباسوف، سفیر قزاقستان در کابل، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

بر اساس خبرنامه، در این دیدار دو طرف روی گسترش همکاری‌های دوامدار در عرصه بهداشت عمومی بحث و تبادل نظر کردند. سفیر قزاقستان وعده سپرد که کشورش در بخش‌های مختلف، به‌ویژه آموزش کارمندان پزشک افغانستانی، همکاری خواهد داشت.

او همچنین از اعزام یک تیم پزشکی جراحی برای انجام عمل رایگان بر روی زخمی‌های زلزله‌ اخیر در افغانستان اطمینان داد.

این در حالی است که همزمان با کاهش کمک‌های جامعه جهانی، سیستم درمانی افغانستان با چالش‌های بزرگی از جمله کمبود بودجه و نیروی انسانی روبه‌رو است.

به گفته کارشناسان، همکاری‌های منطقه‌ای از جمله کمک‌های قزاقستان می‌تواند بخشی از این چالش‌ها را کاهش داده و علاوه بر بهبود ظرفیت کادرهای درمانی، در روند درمان فوری آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی نیز نقش مؤثر ایفا کند.

