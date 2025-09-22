به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داروین دیاز، هماهنگ‌کننده پزشکی سازمان پزشکان بدون مرز در لبنان امروز در اظهارات مطبوعاتی گفت: «یک سال از تشدید جنگ اسرائیل در لبنان می‌گذرد و با وجود توافق آتش‌بس منعقد شده در نوامبر گذشته، جنگ تمام نشده و بحران انسانی نیز پایان نیافته است. بیش از ۸۲ هزار نفر هنوز آواره هستند و هزاران خانواده در تلاش برای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی هستند، زیرا در میان این بلاتکلیفی سعی در بازسازی زندگی خود دارند.»

به نقل از روسیا الیوم،‌ طبق این بیانیه، حملات مداوم و تقریباً روزانه اسرائیل به لبنان و اشغال نقاطی در امتداد مرز جنوبی، مانع از بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان می‌شود.

در این بیانیه آمده است که «در جنوب لبنان، جنگ زیرساخت‌ها، از جمله مراقبت‌های بهداشتی را ویران کرده است. در اوج تشدید جنگ، هشت بیمارستان، عمدتاً در مناطق جنوبی، تخلیه شدند، در حالی که ۲۱ بیمارستان - حدود ۱۳٪ از کل بیمارستان‌های کشور - آسیب دیدند، مجبور به تعطیلی شدند یا خدمات خود را به شدت کاهش دادند.»

در این بیانیه تصریح شده است که «۱۳۳ مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه تعطیل شده‌اند و تنها نبطیه ۴۰٪ از ظرفیت بیمارستانی خود را از دست داده است. در حال حاضر، بسیاری از مراکز آسیب‌دیده همچنان تعطیل هستند و چندین مرکز نیاز به بازسازی دارند.»

پزشکان بدون مرز تأکید کرد که «با توجه به نیاز فوری به خدمات پزشکی، روانشناسی و بشردوستانه در این کشور، تیم‌های این سازمان متعهد به ارائه خدمات در لبنان در هر کجا که لازم باشد هستند و اینکه اطمینان حاصل کنند که جمعیت آن - لبنانی‌ها، پناهندگان و مهاجران - به مراقبت‌های بهداشتی حیاتی دسترسی دارند.»

