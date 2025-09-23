به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق، از بهرسمیتشناخته شدن کشور فلسطین توسط شماری از کشورهای اروپایی استقبال کرد.
وی گفت: پس از ۷۷ سال تأخیر، ما از بهرسمیتشناختن دولت فلسطین توسط فرانسه، بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال، مالتا، لوکزامبورگ، بلژیک و سن مارینو و آمادگی در مجموع ۱۴ کشور اروپایی برای این امر استقبال میکنیم.
دبیرکل الوفاق افزود که مردم فلسطین حق دارند در یک کشور باثبات و امن زندگی کنند که پراکندگی آنان را گرد آورد و پایتخت آن بیتالمقدس شریف باشد، و تأکید کرد که بهرسمیتشناسی چنین دولتی به تضعیف پروژهای کمک میکند که بر پایه ایده اسرائیل بزرگ بر کل اراضی اشغالی حتی از نیل تا فرات بنا شده است.
شیخ علی سلمان همچنین اعلام کرد که منتظر گامهای عملی از سوی سایر کشورها و سازمان ملل است تا هرچه سریعتر اجرای واقعی تشکیل دولت فلسطینی را تثبیت کنند و در عین حال برای اعمال تحریمها بر (اسرائیل) بهخاطر آنچه او نبرد نابودی در غزه، ادامه شهرکسازی در کرانه باختری و مانعتراشی عملی در مسیر تشکیل دولت فلسطین توصیف کرد، تلاش شود.
