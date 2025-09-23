به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر فرج الحسینی استاد و پژوهشگر نقشنگاریهای عربی و اسلامی در دانشکده الاقصر مصر، در گفتوگویی با روزنامه «الشروق» تأکید کرد که شواهد قبور تاریخی در نوار غزه با وجود جنگ ویرانگر اسرائیل، همچنان بهعنوان آثار مستند و ارزشمند تاریخی باقی ماندهاند.
وی در حاشیه نشستهای افتخاری سازمان «الکسو» درباره میراث فرهنگی جهان عرب در کاخ فرهنگ الجزایر، خواستار تشکیل کمیتههایی از کارشناسان عرب برای ارزیابی خسارات وارده به هویت فرهنگی و سایتهای باستانی غزه پس از پایان جنگ شد.
الحسینی با اشاره به تخریب گسترده آثار اسلامی، بیزانسی و تاریخی در غزه، گفت که در شرایط فعلی بهدلیل آوارگی و خطرات ناشی از بمباران، امکان ثبت دقیق این خسارات وجود ندارد و بسیاری از این مکانها بهطور کامل توسط رژیم صهیونیستی نابود شدهاند.
او که پیشتر در دانشگاه اسلامی غزه فعالیت داشته، از مستندسازی قبور تاریخی این شهر خبر داد و گفت که بسیاری از این آثار، از جمله شواهد قبور، بهطور کامل تخریب شدهاند.
به گفته وی، این شواهد از اهمیت بالایی در مطالعات تاریخی و باستانشناسی برخوردارند، چرا که بهعنوان منابع اصیل و همزمان با زمان وفات افراد، از خطاهای رایج مورخان در تعیین تاریخها جلوگیری میکنند.
الحسینی افزود که این شواهد از هرگونه سانسور زبانی، ادبی یا سیاسی دور بودهاند و به همین دلیل، اطلاعات غنی و بیواسطهای درباره جنبههای دینی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نسبشناسی، نام شهرها، آداب و باورها ارائه میدهند.
همچنین، این قبور شامل نامهای مردمی هستند که معمولاً در منابع تاریخی و کتابهای تراجم نادیده گرفته میشوند و بازتابی از ساختار طبقاتی جوامع گذشتهاند.
وی تأکید کرد که فلسطین، بهویژه نوار غزه، شایستهترین منطقه برای مطالعه و مستندسازی میراث مادی است، چرا که بیش از یک قرن است که با تلاشهای هدفمند برای محو هویت، حافظه تاریخی و تحریف واقعیت مواجه بوده است. الحسینی خواستار بسیج پژوهشگران عرب و مسلمان برای تشکیل گروههای تخصصی تحقیقاتی در زمینه تاریخ و آثار فلسطین شد و پیشنهاد داد که در هر دانشگاه عربی یا دانشگاههای مادر، بخشی ویژه برای آثار فلسطینی تأسیس شود.
او همچنین از بیتوجهی پژوهشگران عرب به موضوعات باستانشناسی مرتبط با فلسطین ابراز تأسف کرد و گفت: «این غفلت همچنان ادامه دارد، اگر انسانها نابود شوند، پس نشانههای تاریخی کجا خواهند بود؟»
شایان ذکر است که دکتر فرج الحسینی در نشست الجزایر با موضوع «میراث فرهنگی جهان عرب در سایه درگیریهای مسلحانه»، مجموعهای از تصاویر و اسامی قبور تاریخی غزه را که در اطراف شهر قدیمی، کوهها و منطقه خانیونس قرار دارند، به نمایش گذاشت.
