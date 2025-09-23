به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل‌الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی رئیس هیئت علمای بزرگ و رئیس کمیته دائمی فتوا، روز سه‌شنبه دار فانی را وداع گفت.

جامعه دینی و علمی عربستان از خدمات علمی و تلاش‌های او در راه خدمت به اسلام و مسلمانان تجلیل کردند.

شیخ آل‌الشیخ یکی از چهره‌های برجسته مذهبی عربستان بود که سال‌ها در جایگاه‌های مهم دینی این کشور ایفای نقش کرد.

وی متولد شهر مکه در ۳۰ نوامبر ۱۹۴۳، و از نوادگان «محمد بن عبدالوهاب» بنیانگذار مکتب وهابیت بود. گاهی اظهارات جنجالی وی در رسانه‌ها و فضای مجازی منعکس می‌شد و مورد تمسخر افکار عمومی و کاربران قرار می‌گرفت.

