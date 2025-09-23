به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بخش زنان سازمان ملل متحد امروز (۱ مهر) گزارشی منتشر کرد که در آن تأکید شده زنان کارآفرین افغانستان توانستهاند با وجود محدودیتهای روزافزون طالبان و شرایط بیثبات اقتصادی، کسبوکارهای خود را توسعه دهند و در بازارهای صادراتی منطقه حضور پررنگتری داشته باشند.
این نهاد نوشته است: «کارآفرینان زن افغانستان با بهرهگیری از فرصتهای تجاری منطقهای، با استقامت، چشمانداز و اراده، به رشد کسبوکارهای خود ادامه میدهند.»
یکی از این زنان کارآفرین، بانویی ۳۲ ساله از استان هرات افغانستان است که مدیریت شرکت صنایع غذایی «چاشنی» افغانستان را بر عهده دارد. او در گفتوگو با این نهاد میگوید: «هیچوقت تصور نمیکردم که فرصتی پیدا کنم تا کسبوکارم را در یک کشور دیگر نمایندهگی کنم. این فقط فروش محصولات نبود، بلکه اثبات این بود که زنان افغانستان قادر به شکوفایی هستند، در هر کجا.»
این شرکت در زمینه تولید زعفران و ادویههای غذایی فعالیت میکند و به گفته این کارآفرین، «ما یک کیلوگرام زعفران با کیفیت بالا را از کشاورزان هرات افغانستان به قیمت حداکثر ۹۷ هزار افغانی میخریم و آن را به حدود ۱۲۰ هزار افغانی میفروشیم.»
گزارش سازمان ملل میافزاید که کاهش فرصتهای شغلی در افغانستان باعث شده بسیاری از زنان به دنبال مسیرهای تازه برای تأمین معیشت خود باشند و تجارتهای کوچک و متوسط یکی از معدود گزینههای پیشرو است.
این در حالی است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیتهای سختگیرانهای بر کار و فعالیت اجتماعی زنان وضع کرده و عملاً آنان را از بسیاری از عرصههای عمومی و شغلی کنار زدهاند. با وجود این، روایتهای تازه از زنان کارآفرین نشان میدهد که آنها همچنان در پی اثبات تواناییها و حفظ استقلال اقتصادی خود هستند.
