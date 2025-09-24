به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گابریل بوریک، رئیس جمهور شیلی گفت دوست ندارد شاهد مرگ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر اثر انفجار موشک باشد بلکه می‌خواهد نتانیاهو نیز مانند جنایتکاران جنگی در بالکان و رواندا، به اتهام کشتار جمعی مردم غزه در دادگاه بین‌المللی محاکمه شود.

به گزارش روسیا الیوم، بوریک در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویور; گفت، نمی‌خواهم ببینم که نتانیاهو و خانواده‌اش با (انفجار) موشک نابود شوند بلکه مایلم او و دیگر مسئولان کشتار جمعی مردم فلسطین را در دادگاه عدالت بین‌المللی ببینم.

بوریک از حملات رژیم صهیونیستی به قطر و انفجارها در ایران انتقاد و تاکید کرد جامعه بین‌المللی باید با نفرت پراکنی مبارزه و نظام چندقطبی را تقویت کند.

وی افزود، امروزه در سال ۲۰۲۵ هزاران انسان بی‌گناه فقط به خاطر آن که فلسطینی هستند جان خود را از دست می‌دهند همانطور که میلیون‌ها نفر ۸۰ سال قبل صرفا به خاطر یهودی بودن جانشان را از دست دادند.

بوریک بحران غزه را بحرانی جهانی توصیف کرد زیرا بحرانی انسانی است و افزود، زمانی که کودکان فلسطینی زیر آوار می‌مانند، ما در کشورمان شیلی که بزرگترین جامعه فلسطینی در جهان در خارج از کشورهای عربی را در خود جای داده است، واقعا دردمند می‌شویم.

رئیس جمهور شیلی همچنین از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به علت انکار بحران آب و هوایی انتقاد کرد و گفت، امروز از این تریبون گفته شد که چیزی به نام گرم شدن زمین وجود ندارد. این یک دیدگاه نیست بلکه یک دروغ است و باید با دروغ جنگید.



