ستارۀ فوتبال سوئد مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رابین کوایسون، فوتبالیست سرشناس سوئدی و بازیکن سابق تیمهای ماینس آلمان و پالرموی ایتالیا، مسلمان شد.
کوایسون که سابقۀ بازی در تیم ملی سوئد را نیز در کارنامه دارد، اعلام کرد پس از انجام عمره و لمس نزدیک ارزشهای انسانی و معنوی اسلام، تصمیم به پذیرش این دین الهی گرفته است.
او در سخنانی کوتاه عنوان کرد که ارزشهای اسلامی را در زندگی روزمره مؤمنان بهروشنی احساس کرده است وتحت تأثیر سخاوت، ایمان و مهربانی آنها قرار گرفته.
رابین کوایسون (Robin Kwamina Quaison) متولد ۹ اکتبر ۱۹۹۳ در استکهلم، اصالتی غناییـسوئدی دارد و فوتبال حرفهای خود را از باشگاه مطرح AIK سوئد آغاز کرد. وایسون پس از درخشش در سوئد و لیگ اروپا، راهی پالرمو در ایتالیا شد و سپس با پیوستن به ماینتس ۰۵ در آلمان به دوران طلایی خود رسید و با ۳۰ گل، عنوان برترین گلزن تاریخ این باشگاه در بوندسلیگا را بهدست آورد.
او در سال ۲۰۲۱ به الاتفاق پیوست و پس از تجربۀ حضور در فوتبال خاورمیانه، در سپتامبر ۲۰۲۴ به آریس سالونیک یونان رفت. کوایسون از سال ۲۰۱۳ عضو تیم ملی سوئد است و در رقابتهای جام ملتهای زیر ۲۱ سال اروپا (قهرمان ۲۰۱۵) و یورو ۲۰۲۰ برای کشورش به میدان رفته است.
