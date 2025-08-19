همایش وحدت اسلامی در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به منظور شرکت در همایش وحدت اسلامی و دویست و بیست و پنجمین نشست شورایعالی مجمع به استان گلستان سفر کرد.

همایش وحدت اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع، آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و جمعی از علمای اهل سنت و شیعه استان، از روز چهارشنبه 29 مردادماه به مدت 3 روز در شهر گرگان برگزار می شود.

دویست و بیست و پنجمین نشست شورای عالی مجمع، دیدار با علمای اهل سنت استان، دیدار با مسئولان استانی، حضور در نمازجمعه و... از دیگر برنامه های دبیرکل در این سفر خواهد بود.

