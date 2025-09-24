به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی با عنوان «نسبشناسی در مکتب اهلبیت علیهمالسلام» امروز چهارشنبه به همت معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی و با همکاری پژوهشکده ذریه نبوی، در مدرسه امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این نشست، دکتر محسن دلیر، معاون آموزشی پژوهشکده ذریه نبوی، به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در سخنان خود با اشاره به جایگاه بنیادین نسب در قرآن کریم و سنت نبوی، تأکید کرد که نسبشناسی در مکتب اهلبیت نهتنها یک بحث تاریخی و اجتماعی، بلکه دانشی هویتی، کلامی و تمدنی است که نقشی مهم در پاسداشت هویت امت اسلامی و صیانت از جایگاه اهلبیت علیهمالسلام ایفا میکند.
دکتر دلیر در ادامه با تبیین ابعاد مختلف این دانش، از جمله پیوند آن با احکام فقهی (ازدواج، ارث و صله رحم)، نقش نسب در مشروعیت امامت و نیز ابعاد اجتماعی و تمدنی آن، خاطرنشان ساخت که نسبشناسی سادات و خاندان پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله نهتنها یک موضوع علمی بلکه «شعیرهای الهی» و نمادی از تحقق وعده «کوثر» در قرآن کریم است.
در ادامه فلسفه تأسیس پژوهشکده الذریة النبویة تشریح و گزارشی از روند تشکیل رشته دانشگاهی نسب شناسی ارائه شد که از ترم آینده در دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة به جذب دانشجو خواهد پرداخت.
سپس حضرت آیت الله سید منذر حکیم رئیس پژوهشکده ذریه نبوی با اشاره به غربت دانش نسب شناسی، توضیحات تکمیلی در رابطه با چگونگی فعالیت پژوهشکده و روش های همکاری اساتید و دانشجویان ارائه داد.
در پایان پرسش هایی از سوی اساتید و دانشجویان مطرح شد که معاون آموزشی پژوهشکده به آنها پاسخ داد.
این نشست که در مجتمع جامع امام خمینی(ره) برگزار شد، با حضور جمعی از اساتید رشته تاریخ و استقبال گسترده دانشجویان جامعةالمصطفی العالمیة همراه بود.
شرکتکنندگان، مباحث مطرحشده را در ارتقای نگاه علمی و رویکرد تمدنی به علم نسب بسیار مفید ارزیابی کردند.
