وحدت اصناف، ملت ایران را در برابر دشمنان پایدار کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمد حسن سلامی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران در گردهمایی مدیران اتحادیه‌های صنفی شهرستان ساری با گرامیداشت نام و یاد امام راحل و شهدا و بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: فعالان اصناف ما قشر آبرومند و متدین هستند که در همه حوادث انقلاب و در شکل گیری نهضت امام از سال ۴۲ نقش آفرین بودند.

وی افزود: در همه حوادث تاریخ انقلاب و در دفاع مقدس، نقش اصناف به عنوان ستون در دوران با عظمت دفاع مقدس ما بود و بازاریان در اعزام به جبهه های جنگ تا پشتیبانی و خدمات فنی نقش آفرینی کردند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران یادآور شد: اصناف و بازاریان ما قشر بیدار، هوشیار و بصیر بودند که پای انقلاب و ارزش‌های انقلاب ایستادند و همین وحدت و انسجام موجب شد که در برابر نبرد نابرابر آن زمان در مقابل دنیا بایستیم.

سلامی گفت: باید واحد و وحدت و یکپارچگی در طول ۸ سال دفاع مقدس در برابر دشمنان ایستادیم و با همت و بیداری در آن نبرد پیروز شدیم.

وی افزود: بازاریان کارنامه درخشان خود را به عنوان سند افتخار در اصناف زنده نگه دارند تا داشته های دفاع مقدس فراموش نشوند و جوانان جنگ و جبهه و امام ندیده باید با کار جهادی و آخرتی بازاریان انقلابی و دفاع مقدس آشنا شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران خاطرنشان کرد: باید به سراغ بازاریان قدیمی رفته و نقش آنان را در انقلاب، جنگ ، پشتیبانی و... به عنوان سند افتخار انقلاب و دفاع مقدس را برای نسل جدید تبیین کرد.

سلامی گفت: دفاع مقدس قله افتخارات و ایثارهاست و نباید فراموش شود و بازاریان در پیروزی اثر داشتند.

وی افزود: عمل الهی برای عزت انقلاب و کشور مهم است و ماندگار است و باید در ادامه راه همه آنانی که رفتند در ادامه راه انقلاب استوارتر باشیم.

سلامی اظهار کرد: بازاریان با در کنار مردم بودن، کنترل بازار و همراهی با انقلاب، مصداق عمل صالح و عبادت بودند و مجاهدت کردند و سرباز خدا شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران یادآور شد: باید عملکرد اصناف در طول دوران مقدس توسط بسیج اصناف که همیشه در صحنه فعال ظاهر شده است، به درستی تبیین شود.

پایان پیام/۳۴۴