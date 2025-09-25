سلوک سید حسن نصرالله شائبه نیابتی بودن مقاومت را از بین برد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در آیین رونمایی از کتاب «خسوف در بیروت»؛ روایتهایی از فقدان و تشییع سید حسن نصرالله» که عصر روز چهارشنبه در خانه شعر و ادبیات برگزار شد، به بیان نکاتی درباره شخصیت و سلوک شهید سید حسن نصرالله پرداخت.
وی با اشاره به اینکه نوع نگاه و تبیین سید حسن نصرالله از مسائل منطقه هیچگاه شائبه نیابتی بودن مقاومت را پدید نمیآورد، اظهار داشت: او کار خودش را انجام میداد و با وقاری خاص، حمایت ایران از مقاومت جاری در منطقه را روایت میکرد، بیآنکه این روایت به برداشت کج و نادرست منتهی شود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ضمن قدردانی از مهدی قزلی، نویسنده و مستندنگار این اثر، تأکید کرد: قزلی توانست با این کتاب، صاحبان قلم را گرد هم آورد و آن وداع عجیب و غریب را روایت کند. همه ما باید خادم روایت مقاومت و این اتفاق بزرگ باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین قمی با ذکر خاطراتی از مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله ابراز کرد: آن روزها همهچیز بهیادماندنی بود، از دخترانی که در فاصله بینالطلوعین، مسیر طولانی را گریان پیاده میرفتند، تا موسیقی شکوهمند کارن همایونفر و حس خوب بچههای لبنان به دستاندرکاران برنامه محفل و حتی شوق و ذوقی که با دیدن آقایان عراقچی و قالیباف مشاهده میشد.
وی به دیدار خود با یک مستندساز لبنانی در شب قبل از تشییع اشاره کرد و یادآور شد: او از من خواست به ایران بیاید و مستندی درباره پیشرفت ایران بسازد، وقتی پرسیدم چرا این موضوع برایش اهمیت پیدا کرده، پاسخ داد که روایت پیشرفت ایران در شرایط سخت و تحریم برای او مهم است؛ تا بتواند آن را با کشورهای ثروتمند منطقه مقایسه کند. او میگفت میخواهد دین خود را به سید حسن نصرالله ادا کند، چرا که ایشان سهم بزرگی در شکلگیری این نگاه و سرنوشت مشترک میان دو ملت ایران و لبنان داشت.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: خوش به حال کسانی که از وجود این مرد بزرگ توفیقی گرفتند، حتی اگر فقط در مسیر او قدمی برداشتند، این نیز کاری شیرین و دلانگیز است.
