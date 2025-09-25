هوش مصنوعی فرصت بزرگ حوزه برای تحول و کارآمدسازی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین میر محمدی، مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه، در نشست تخصصی مدیران و کارشناسان فناوری مراکز حوزوی که در محل مرکز خدمات حوزه های علمیه تشکیل شد، با تأکید بر لزوم همگامی حوزه با تحولات فناورانه گفت: هوش مصنوعی و فناوریهای نوین نه تهدید، بلکه فرصتی برای ارتقای کارآمدی و آیندهپژوهی در حوزههای علمیه است. و تصریح کرد که ایجاد نظام اطلاعاتی جامع و پرهیز از موازیکاری شرط اصلی برای بهرهبرداری درست از ظرفیتهای فناورانه در حوزه است.
حجتالاسلاموالمسلمین میر محمدی، مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه، با اشاره به اهمیت همافزایی در فعالیتهای فناورانه و پرهیز از موازیکاری، بر لزوم استفاده صحیح و دقیق از بیتالمال و شناسایی آسیبها و ارائه راهکارهای علمی تأکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین میر محمدی گفت: تشکیل این جلسات آثار بسیار ارزشمندی دارد تا هماندیشی و طوفان فکری شکل بگیرد و نظام مسایل فناوری این مراکز شناسایی و حل شود و امیدوارم این نشست ها ادامه یابد، زیرا کار بسیار ارزشمندی است. همافزایی و همگرایی میان مراکز حوزوی باید افزایش یابد تا آسیب های موجود کاهش یابد.
وی ادامه داد: ما باید توجه داشته باشیم که از بیتالمال مسلمین استفاده میکنیم و در این زمینه وظیفه سنگینی داریم. گاهی هزینههایی در مراکز مختلف انجام میشود که اگر همافزایی وجود داشت، این هزینهها کاهش مییافت.
حجت السلام و المسلمین میر محمدی با اشاره به سیره علما و احتیاط آنان در حفظ بیتالمال، افزود: امروز نیز ما باید همین دقت و احتیاط را در مصرف بیتالمال داشته باشیم. توسعه و ارتقا ارزشمند است، اما موازیکاریها و هزینههای تکراری، روز قیامت ما را در برابر پرسشهای الهی قرار خواهد داد.
مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه خاطرنشان کرد: این هماندیشیها باید به خروجی مشخصی منجر شود و به مسئولان بالادستی ارائه گردد تا از آن بهرهبرداری کنند.
وی افزود: با آشنایی به نظام مسائل فناوری مرکز حوزوی باید برای حل مسایل کوشید و برای آنها راهکار ارائه دهیم. متأسفانه در کشور، به «حل مسئله» کمتر توجه میشود. نگاه به حل مساله بیشتر در حد حل مساله تک گزاره ایی است در حالیکه حل مساله با رویکرد منظومه ایی اهمیت بیشتری دارد، به شکلی که منظومه ایی از چالشهای های همسو را باید شناخت و در حل آنها چاره جویی کرد. و مرحله بالاتر حل مساله با رویکرد نظامسازی است که محقق سعی می کند با بررسی منظومه های بسیاری نظام یک پارچه ایی ارائه نماید و مهمتر از همه، حل مساله امتدادی است که پس از نظام سازی نوبت به جامعه پردازی می رسد. و حل مساله این قسم چهارم است که به نوآوری، نظریه پردازی و تولید علم منجر می شود و امیدوارم نتیجه این نشست ها چنین ثمرات داشته باشد.
حجت السلام و المسلمین میر محمدی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت فناوری، هوش مصنوعی و آیندهپژوهی در این حوزه اظهار کرد: بیش از بیست سال پیش، معظمله درباره ضرورت توجه به فناوری هشدار داده بودند، اما ما در عمل کمتر به این موضوع توجه کردیم. امروز باید بررسی کنیم که در زمینه الکترونیکی سازی، خودکارسازی، هوشمندسازی، هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم چه میزان موفق بودهایم و شاید برخی از چالشهای کنونی ناشی از کمتوجهی به این مسائل است.
مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه تأکید کرد: ضروری است که در این جلسات، بدون رودربایستی، به آسیبشناسی جدی پرداخته شود و مرزبندیهای غیرضروری میان مراکز حوزوی کنار گذاشته شود. در روز قیامت از ما درباره این مرزبندیها سؤال نمیشود، بلکه از عملکرد ما در قبال بیتالمال و خدمت به مردم سؤال خواهد شد.
