به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه تبلیغ بینالملل، همایش بینالمللی «"تبلیغ نوین دین"؛ گامی نو در رسالت جهانی اسلام» را برگزار می کند. این همایش، فرصتی بینظیر برای تمامی پژوهشگران، هنرمندان و فعالان فرهنگی است تا ایدهها و آثار خلاقانه خود را در مسیر گسترش فرهنگ و معارف دین مبین اسلام، به شیوههای نوین و جذاب، به جهان معرفی کنند.
محورهای اصلی همایش، آثار علمی، آثار ترویجی و هنری و اثر فاخر مرتبط با پیامبر اعظم اسلام(ص) با رویکرد بین المللی است. بخش آثار علمی، شامل تولیدات پژوهشی عمیق و ارزشمند است؛ از کتاب، مقاله و پایاننامه گرفته تا رسالههای دکتری، طرحهای پژوهشی نوآورانه و ایدههای خلاقانه که به ترویج دین با نگاهی جهانی میپردازند. در بخش آثار ترویجی و هنری هم پادکستها ، موشنگرافیکها، منبرهای صد ثانیهای، آثار مرتبط با هوش مصنوعی ، نرمافزارها و اپلیکیشنهای کاربردی و وبسایتها و شبکههای اجتماعی که در راستای تبلیغ دین در فضای نوین گام برمیدارند، مورد توجه قرار خواهند گرفت.
همچنین بخش ویژه همایش، اثر فاخر مرتبط با پیامبر اعظم اسلام (ص) با رویکرد بینالمللی به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص)، است، اثری که به شیوهای فاخر و بینالمللی، ابعاد مختلف زندگی، سیره و تعالیم رسول اکرم(ص) را به تصویر کشیده باشد. جایزه ویژه این بخش، 500 میلیون ریال تعیین شده است.
در بخش جوایز برای نفرات اول هر محور، ۳۰۰ میلیون ریال، برای نفرات دوم هر محور ۲۰۰ میلیون ریال، برای نفرات سوم هر محور: ۱۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مهلت ارسال آثار به همایش ۱۲ دی ماه 1404 است و همایش در بهمن ماه 1404 برگزار می شود. علاقهمندان میتوانند آثار خود را به دبیرخانه همایش واقع در: قم، خیابان شهیدان فاطمی (دورشهر)، کوچه ۱۵، پلاک ۲۳، اداره تبلیغ بینالملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارسال نمایند.
همایش بینالمللی «"تبلیغ نوین دین"؛ گامی نو در رسالت جهانی اسلام»، فرصتی استثنایی برای همه کسانی است که دغدغه معرفی دین اسلام با زبان روز و رویکردی جهانی را دارند. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره 025\-37740493 تماس بگیرند یا به آدرس ایمیل hamayesh@ifonr.ir و حساب کاربری @infoifpnr در شبکههای اجتماعی مراجعه کنند.
قرارگاه تبلیغ بین المللی تبلیغ با عضویت ۱۲ نهاد مردمی وحاکمیتی فعال در عرصه ی تبلیغ بین الملل در مرکز بین المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دائر می باشد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما