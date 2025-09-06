به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در نخستین پیشنشست همایش بینالمللی تبلیغ نوین دین که در کشور گرجستان برگزار گردید، موضوع «تبلیغ نوین و آثار آن در صیانت و ارتقاء نهاد خانواده» محور اصلی بحث و تبادل نظر شرکتکنندگان بود. این رویداد همزمان با ماه مبارک ربیعالاول و در آستانه میلاد باسعادت پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) با حضور شخصیتهای برجسته حوزه تبلیغ دینی و فرهنگی از جمله حجتالاسلام دکتر حسینی نیشابوری، رئیس مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونین اداره مسلمانان گرجستان و اعضای انجمن بانوان مسلمان این کشور برگزار شد.
در این نشست، اهمیت تبلیغ نوین دین با تمرکز بر جایگاه خانواده و نقش آن در حفظ بنیانهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. حجتالاسلام حسینی نیشابوری ضمن تقدیر از حمایتهای رایزنی فرهنگی ایران و اهتمام ویژه آقای رامین ایگداف و انجمن بانوان مسلمان گرجستان، به تبیین تفاوت دیدگاه اسلام و غرب در مفهوم انسان پرداخت. ایشان تاکید کردند که نگاه غرب به انسان بدون مبدا و مقصد مشخص است، در حالی که از دیدگاه اسلامی انسان موجودی خداپذیر و جانشین خدا در زمین است که با هدف و معنایی مشخص آفریده شده است.
رئیس مرکز بینالمللی قرآن و تبلیغ با اشاره به آموزههای آیتالله جوادی آملی، مفهوم «انا لله و انا الیه راجعون» را یادآور شد و تصریح کرد که اسلام بر پایه عقلانیت و معنویت، خانواده را نهادی مقدس و مکمل زن و مرد برای رسیدن به اهداف الهی میداند. ایشان خانواده را بهترین بستر برای رشد استعدادها و مهمترین پایه حفظ جامعه معرفی نمود و تبلیغ دین در فضای مجازی را راهکاری نوین و ضروری در تحکیم بنیان خانواده دانست.
در همین راستا، دو وبسایت تخصصی در زمینه تبلیغ دینی و خانواده با عنوانهای Ailemiz.niz و Dinimiz.net رونمایی شد. این وبسایتها با هدف ترویج مبانی اسلامی و ارتقاء آگاهیهای دینی به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی طراحی و راهاندازی شدهاند.
آقای رامین ایگداف، رئیس سابق اداره مسلمانان گرجستان و طراح و تامینکننده محتوای این سایتها، در سخنان خود به برنامههای غربی تحت عنوان «برابری جنسیتی» و تأثیرات مخرب آن بر بنیان خانوادههای اسلامی اشاره کرد. وی هشدار داد که سازمانهای غیردولتی و برنامههای آموزشی مبتنی بر ارزشهای غربی مانند فمینیسم و تأخیر در ازدواج، تهدیدی جدی برای نهاد خانواده و فرهنگ ملی محسوب میشوند.
این پیشنشست که به عنوان مقدمهای برای همایش بینالمللی تبلیغ نوین دین برگزار شد، گام مهمی در جهت همافزایی و هماهنگی فعالان عرصه تبلیغ دینی و فرهنگی برای حفاظت و ارتقاء نهاد خانواده در جهان اسلام به شمار میرود.
گفتنی است اولین همایش بین المللی تبلیغ نوین دین به نشانی IFPNR.IR در دیماه سال جاری برگزار خواهد شد.
