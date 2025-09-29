به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین رضا رستمی مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه کشور پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به انگیزه از پرداختن به موضوع پادکست اظهار کرد: جشنواره های رسانه ای مختلفی همچون جشنواره هنر آسمانی و جشنواره اشراق در حوزه وجود دارد، اما به دلیل اهمیت موضوع پادکست نیاز بود که جشنواره جداگانه ای برای آن برگزار شود. در گذشته که به قالب های تصویری بیشتر توجه داشتیم، فکر نمی کردیم که روزی قالب های صوتی در میان نسل جوان و نوجاون، فراگیر شود و آنها به سمت این قالب بروند، این مسئله موجب شد که مرکز رسانه حوزه به سمت قالب پادکست برود.

وی ادامه داد: مرکز رسانه حوزه در سال های اخیر دوره های آموزشی در زمینه پادکست برای طلاب برگزار کرد و افرادی از میان طلاب برای این کار تربیت شدند، اما نیاز بود که که موجی برای تولیدات بیشتر در این زمینه به وجود آمد. در این راستا فراخوان اولین جشنواره پادکست حوزه داده شد، این جشنواره مختص حوزویان نبود ولی آثار ارسالی باید در خصوص مسائل دینی می بود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس سیدنژاد، مدیر فضای مجازی و چند رسانه ای مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه کشور نیز در ادامه این شنست، پادکست را دارای اهمیت دانست و تصریح کرد: برگزاری جشنواره پادکست حوزه به دلیل اهمیت این عرصه است و به این دلیل به پادکست، توجه ویژه ای داریم. در گذشته در زمینه پادکست در حوزه، خلاء وجود داشت، در حالی که این عرصه اهمیت زیادی دارد و طلاب با هزینه کمی می توانند پادکست بسازند. لذا فراخوان در این عرصه دادیم و اساتیدی را دعوت کردیم و کلاس هایی را برای طلاب در زمینه پادکست، برگزار نمودیم که مورد استقبال طلاب قرار گرفت.

مدیر فضای مجازی و چند رسانه ای مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه کشور با اشاره به جزئیات شرکت کنندگان در نخستین جشنواره پادکست حوزه اظهار کرد: هم طلاب و هم غیرطلاب امکان شرکت در این جشنواره را داشتند و در مدت زمانی کوتاهی، ۷۰۰ پادکست به جشنواره رسید که ۶۰۰ پادکست مورد تائید قرار گرفت. دو سوم پادکست های دریافتی مربوط به طلاب و یک سوم دیگر مربوط به غیرطلاب بود. در این راستا هم دو سوم برگزیدگان را طلاب و یک سوم را غیرطلاب تشکیل دادند.

وی ادامه داد: آثار رسیده به نخستین جشنواره پادکست حوزه را به دو بخش آثار فردی و آثار گروهی تقسیم کردیم و ۸ اثر فردی و ۸ اثر گروهی برگزیده شدند که از برگزیدگان در مراسم اختامیه تجلیل می شود. این مراسم روز چهارشنبه ۹ مهر ساعت ۱۶ در مجتمع شهید آوینی در شهر قم برگزار می شود. برای برگزیدگان قبل و بعد از جشنواره، دوره های آموزشی برگزار کردیم و از آنها حمایت می کنیم و به آنها پروژه های تولید پادکست می دهمیم.

سیدنژاد با بیان این که پادکست در جهان مورد استقبال است، خاطرنشان کرد: هم اکنون مخاطبان پادکست در جهان عددی بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد نفر است. در کشورمان هم هشت تا ۱۰ میلیون نفر، پادکست دنبال می کنند که هر سال تعداد آنها ۱۵ درصد افزایش پیدا می کند.

