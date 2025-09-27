به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید علی عباس الموسوی، نویسنده و پژوهشگر لبنانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا به نبرد حزب‌الله و رژیم صهیونیستی، شهادت دبیرکل مقاومت لبنان و روایت‌سازی و تأثیر تصویرسازی در جنگ‌های حزب‌الله پرداخت و روایت مؤثر رسانه‌ای از نبرد و مقاومت را بخش مهمی از پیروزی عنوان کرد.

این پژوهشگر لبنانی با اشاره به جنگ تجاوزکارانه اسرائیل علیه مقاومت، که در ۲۳ سپتامبر آغاز شد و در ۲۷ سپتامبر به شهادت مظلومانه دبیرکل گرانقدر، شهید والامقام سید حسن نصرالله، انجامید، گفت: یکی از مسائل اساسی که در این نبرد شایسته تأمل و گفت‌وگوست، مقوله «تصویرسازی» است. تصویرسازی به این معناست که ممکن است فردی دست به اقدام بزرگی زند، اما در بیان و ارائه آن به مردم ناتوان باشد یا به‌خوبی از آن سخن نگوید. در نتیجه، اثر آن کار عظیم در میان مردم دیده نشود و به فراموشی سپرده گردد. گاه این کم‌رنگ جلوه دادن دستاوردها ممکن است از سر تقوا یا هراس از خودستایی نشأت گیرد، اما این برداشت، تحلیلی نادرست است. از خداوند متعال در کتاب آسمانی و در احادیث نقل‌شده از اهل‌بیت(ع) داریم که انسان باید از کارهای نیک خود یاد کند و این اقدامات ارزشمند را به مردم معرفی نماید تا در جامعه اثرگذار شود و به آگاهی همگان برسد.

الموسوی با یادآوری سخنان سیدحسن نصرالله در جریان جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ که گفته بود «یکی از عوامل کلیدی پیروزی مقاومت در آن برهه، نقش شبکه تلویزیونی المنار بود» افزود: پایداری این شبکه و توانایی آن در پخش زنده صحنه‌های نبرد، تأثیر شگرفی در رقم زدن پیروزی داشت. در آن زمان، من خودم در لبنان حضور داشتم و شاهد جریان جنگ بودم. هنگامی که مردم تصویر مجاهدی را از تلویزیون المنار مشاهده کردند که به تماشای به آتش کشیده شدن تانک‌های مرکاوای اسرائیلی ایستاده بود، این صحنه در ذهن و قلب همگان نقش بست و به نمادی از پیروزی بدل شد. چنان‌که حتی برخی از مخالفان مقاومت در لبنان، با دیدن این تصاویر، اذعان کردند که مقاومت به پیروزی دست یافته است.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها نقشی بنیادین در خلق و تثبیت پیروزی دارند. نه آنکه پیروزی را از هیچ بیافرینند، بلکه دستاوردهای مقاومت را به گونه‌ای بازتاب می‌دهند که به دیده آمدن و تأثیرگذاری آن منجر می‌شود. اگر مقاومت دستاوردهایی عظیم کسب کند، اما این موفقیت‌ها در رسانه‌ها به‌درستی منعکس نشود، گویی بخشی از پیروزی از دست رفته است.

استاد حوزه در لبنان افزود: امروز همگان اذعان دارند که نبرد، نبرد تصویر و رسانه است. ابزارهای گوناگونی برای این منظور در دسترس است و ما موظفیم از تمامی این ابزارها بهره گیریم. رسانه‌های اجتماعی، از طریق پلتفرم‌هایی چون فیس‌بوک، اینستاگرام، توییتر و وب‌سایت ایکس، امکان انتشار سریع و گسترده اطلاعات را فراهم آورده‌اند. حضور قدرتمند و مؤثر در این فضاها امری ضروری است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، باید «ارتشی الکترونیکی» تشکیل دهیم؛ ارتشی که به معنای واقعی کلمه، با آگاهی و هماهنگی کامل، در جریان رویدادها حضور داشته باشد و با آن‌ها همگام شود. از این‌رو، رسانه‌ها ستون اصلی فرآیند دستیابی به پیروزی و تثبیت آن در اذهان عمومی‌اند.

الموسوی نقش بی‌بدیل جامعه مقاومت به‌ویژه در جنگ اخیر را قابل احترام و تکریم و دفاع می‌کنیم دانست و گفت: شیخ نعیم قاسم، دبیرکل محترم، در سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره فرمودند و از محیط مقاومت و مردمی که این نهضت را در برگرفته‌اند، قدردانی کردند. این مردم، که با پایداری و استقامت بی‌مانند خود در برابر انواع سختی‌ها و آسیب‌ها ایستادگی می‌کنند، در خطوط مقدم جبهه حضور دارند و همه هستی خود را در راه پیروزی مقاومت فدا می‌سازند. اینان کسانی‌اند که با ایمانی راسخ، تنها هدفشان سربلندی و پیروزی مقاومت است.

وی با تاکید بر روایت‌سازی از این مقاومت افزود: اکنون می‌توان زنی سالخورده، شاید در هفتادمین بهار زندگی‌اش، را یافت که با چنان شور و ایمانی از خانواده‌اش و پیوندشان با مقاومت سخن می‌گوید که گویی از بزرگ‌ترین اساتید دانشگاهی جهان پیشی گرفته است. راز این تأثیرگذاری در این است که سخنان او از عمق قلب و از ایمانی ریشه‌دار سرچشمه می‌گیرد. او نه به دنبال تأثیرگذاری مصنوعی است و نه تکلف در کلام دارد؛ بلکه آنچه را که در قلبش احساس می‌کند، با صداقت و صلابت بیان می‌دارد.

الموسوی تأکید کرد: همه پیروان اهل‌بیت پیامبر(ص) در سراسر جهان، نه‌تنها ساکنان روستاها و شهرهای درگیر نبرد یا کشورهای در خط مقدم، بلکه تمامی شیعیان در هر کجای این کره خاکی، مسئولیت خطیری بر عهده دارند. آنان موظفند با تمام توان و امکانات خود، حمایت قاطعانه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرشان را در راستای پشتیبانی از مقاومت اسلامی در لبنان و جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارند. این حمایت می‌تواند در قالب بلند کردن صدای حق، نگارش چند سطر در دفاع از این مقاومت، یا هر اقدام عملی دیگری باشد که به تقویت این نهضت مقدس یاری رساند.

وی در پایان گفت: ما، پیروان اهل‌بیت پیامبر(ص)، باید خود را در این عصر به‌سان پیکری واحد و یکپارچه بدانیم؛ چنان‌که اگر عضوی از این پیکر زخمی شود، کل آن رنجور خواهد شد. همه ما باید با اتحاد و همدلی در برابر استکبار جهانی بایستیم. من ایمان دارم که آنچه امروز از چهره ظلم و ستم رژیم غاصب صهیونیستی، که در پشت آن دست‌های آمریکا نهان است، شاهدیم، نشانه‌ای از آغاز فروپاشی این رژیم است. به خواست خداوند متعال، پس از این ستمگران متکبر، مردمانی استوار و نیرومند ظهور خواهند کرد که در این سرزمین‌ها گام خواهند نهاد و این رژیم را به‌کلی محو خواهند ساخت.

...........................

پایان پیام