به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نخست وزیری اسرائیل ادعا کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور اعزام یک هیئت اسرائیلی برای دیدار با مقامات دولت لبنان را صادر کرده است.

این دفتر در شبک اجتماعی ایکس با اعلام این خبر که نتانیاهو به رئیس موقت شورای امنیت داخلی این رژیم مأموریت داده تا نماینده‌ای را از طرف خود اعزام کند، ادعا کرد که دیدار با مقامات لبنانی، نخستین تلاش برای ایجاد پایه‌های روابط اقتصادی بین دو طرف خواهد بود.

این اعلامیه اسرائیل پس از آن منتشر شد که ریاست جمهوری لبنان یک غیرنظامی را به عنوان رئیس هیئت خود در کمیته پنج نفره مسئول نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس که به مدت یک سال اجرا می‌شود، منصوب کرد.

همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره گفت‌وگوهای اقتصادی میان لبنان و رژیم صهیونیستی، جمعی از شهروندان لبنانی با برگزاری تظاهرات در جنوب بیروت، مخالفت خود را با هرگونه سازش از سوی دولت اعلام کردند.

تجمع‌کنندگان رفتار دولت لبنان را «گامی به‌سوی سازش با رژیم صهیونیستی» توصیف کردند و خواستار توقف هرگونه مذاکره غیرشفاف شدند.

در همین زمینه، «فادی بودیه»، تحلیلگر سیاسی لبنان و مدیر مسئول شبکه بین المللی میرایا در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا تاکید کرد که اسرائیل بدون شک در تلاش است تا برخی از لبنانی‌ها و حتی صهیونیست ها و برخی از کشورهای عربی را گمراه کند تا باور کنند که توانسته است با توسل به زور یک واقعیت اقتصادی جدید را بر لبنان تحمیل کند و گزینه مقاومت اکنون به گذشته پیوسته است.

وی افزود: به همین دلیل است که این رژیم تلاش می کند به جامعه بین‌المللی و همچنین مردم لبنان و اسرائیلی‌ها القا کند که حضور یک شخص غیرنظامی در مذاکرات به مفهوم ایجاد رابطه اقتصادی با این رژیم است. اسرائیل تلاش کرده است تا با برخی از نمایندگان بین‌المللی که به لبنان آمده‌اند، روابط تجاری و اقتصادی برقرار کند، به این امید که به داخل لبنان نفوذ پیدا کند. بنابراین باید در برابر اشغالگری اسرائیل، مقاومت کرده و بدون هیچ گونه مماشات یا ایجاد هیچ گونه رابطه‌ای آن را اخراج کرد.

این تحلیلگر لبنانی تاکید کرد: اسرائیل دشمن لبنان است و هیچ توافق صلح، عادی‌سازی یا هیچ نوع رابطه دیگری با این دشمن قابل شکل گیری نیست. موضوع، صرفاً تجاوزهای اسرائیل و همزمان، تلاش برای عادی‌سازی غیرمستقیم روابط نیست. اسرائیل یک رژیم ساختگی، توسعه‌طلب و شهرک‌نشین-استعماری است. هیچ رابطه‌ای با کشورهای دیگر ندارد، مگر برای منافع خود که بدون شک مبتنی بر توسعه طلبی و شهرک‌سازی است.

وی افزود: این رژیم از مدت ها پیش به دنبال کنترل اقتصاد منطقه چه از طریق کانال‌های آبی و چه از طریق مسیرهای تجاری دریایی بوده است، همان طور که در جنگ‌های بندری و جنگ‌ کانال های آبی عمل کرده است. به اعتقاد من رژیم اسرائیل که همواره به ثروت نفت و گاز دریای مدیترانه طمع دارد، به دنبال تصرف کامل آن است، چه از طریق قبرس، یونان، سوریه یا لبنان. بنابراین، هیچ رابطه عادی با این رژیم نمی‌تواند برقرار شود. هیچ عادی‌سازی روابطی صرف نظر از ماهیت یا درجه آن امکان ندارد برقرار شود، زیرا اسرائیل، رژیمی است که می‌خواهد منطقه را ببلعد و آن را به طور کامل در سطوح ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و سایر سطوح دیگر کنترل کند. این ماهیت ذاتاً تهاجمی اسرائیل است که اعتماد به آن را غیرممکن می‌کند. اسرائیل که هرگز به هیچ توافق یا معاهده‌ای پایبند نبوده است، امروز قابل اعتماد نیست. توافق آتش‌بس با غزه بزرگترین گواه این امر است.

بودیه گفت: اسرائیل از اصطلاحات نشست اقتصادی استفاده می‌کند، اما این دیدارها مطلقا هیچ محتوای اقتصادی ندارد. حتی هیئت لبنانی که ترکیب آن غیر نظامی است، موظف به رعایت چهار وظیفه شامل تعیین مسائل معوقه بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تضمین آزادی اسرا، بحث درباره آتش‌بس و ادامه روند تعیین مرزهای دریایی است. بنابراین، فراتر از این نکات، هیچ جلسه اقتصادی و هیچ جنبه اقتصادی وجود ندارد.

وی گفت: ما به خوبی می‌دانیم که اسرائیل تلاش می‌کند از هر عامل موجود در تلاش‌های تبلیغاتی خود چه در داخل سرزمین های اشغالی وحتی در داخل لبنان و جهان عرب سوء استفاده کند تا مدعی شود لبنان که همیشه مدافع مقاومت بوده است، اکنون در برابر اسرائیل تسلیم شده است نه اینکه توافق کرده باشد. این تبلیغات در اکثر رسانه‌های اسرائیلی رواج دارد، اما نهادهای امنیتی، نظامی و سیاسی این رژیم می‌دانند که مقاومتی در لبنان وجود دارد که چنین توافق‌هایی را نمی‌پذیرد و هیچ کس نمی‌تواند آن را به این توافق‌ها بکشاند.

تحلیلگر سیاسی لبنان ادامه داد: «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز از طریق این نشست تلاش می‌کند تا نشان دهد که به دستاوردهای استراتژیک قابل توجهی برای شهرک‌نشینان در شمال سرزمین های اشغالی و دوستانش در لبنان و کشورهای عربی دست یافته است. نتانیاهو همواره به دنبال القای این تهدید به کشورهای عربی بوده است که باید با این رژیم عادی سازی کنند در غیر این صورت سزای آنها مانند لبنان، غزه، سوریه و کشورهایی از این دست خواهند بود.

وی افزود: در حقیقت، آنچه مانع عادی‌سازی روابط لبنان با اسرائیل می‌شود، وجود جنبش مقاومت است که نمی‌تواند این مسیر را بپذیرد. هنگامی که نخست‌وزیرلبنان خواستار خلع سلاح مقاومت می‌شود، این خود گامی به سوی عادی‌سازی است. وقتی او خواستار عقب‌نشینی مقاومت بدون درخواست عقب‌نشینی اسرائیل می‌شود، این گامی به سوی عادی‌سازی است. اما اکنون آنچه مانع عادی‌سازی در لبنان می‌شود، وجود یک جنبش مقاومت است که به این کشور و هویت آن اعتقاد دارد.

بودیه تصریح کرد: این مقاومت ده‌ها هزار شهید را در راه آزادسازی این کشور و تأیید هویت عربی آن تقدیم کرده است، هویتی که به هیچ وجه جذب اسرائیل نمی‌شود. بنابراین باید بگوییم چشم اسرائیل، همیشه به لبنان دوخته شده است.

وی افزود: موضع مقاومت در قبال رژیم اسرائیل روشن است. به دولت مهلتی برای اخراج اسرائیل از طریق دیپلماتیک داده شد. دولت تاکنون، ظرف یک سال، نتوانسته است این کار را انجام دهد. در طول این یک سال، مقاومت برای بازسازی قابلیت‌های خود تلاش و بارها بر امتناع کامل و مطلق خود از تحویل هرگونه سلاح تا زمانی که حضور اسرائیل در لبنان ادامه دارد و هیچ تضمین‌ واقعی برای جلوگیری از تجاوز آن حاصل نشده است، تاکید کرده است. بنابراین، موضع مقاومت امروز با توجه به این مسیر بدون تغییر و روشن باقی مانده است.

بودیه گفت: هرگونه مذاکره‌ای با هدف عادی‌سازی روابط با اسرائیل یا خارج کردن لبنان از چارچوب مذاکرات غیرمستقیم درباره نکاتی که اعلام و توافق شده است، توسط مقاومت باطل و بی‌اعتبار تلقی خواهد شد.

وی افزود: در نتیجه، مقاومت تحرکات فرستاده منصوب شده توسط رئیس جمهور و همچنین اقدامات همه طرف‌های درگیر را زیر نظر خواهد داشت تا از هرگونه لغزش به سمت مخمصه عادی‌سازی یا هرگونه گام جدید جلوگیری کند.

بودیه در پایان گفت: مقاومت دیگر در برابر حملات مکرر اسرائیل علیه مردم جنوب، دره بقاع و همه مناطق و سرزمین‌های تحت کنترل خود دست بسته نخواهد ماند. بلکه منتظر لحظه‌ای است که بتواند قبل از هر چیز، اوضاع را آرام کند اما اگر جنگ بر ما تحمیل شود، ما آماده مقابله با آن خواهیم بود.

.....................

پایان پیام