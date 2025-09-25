عکس خبری | تجمع مردمی در کنار صخره مشهور روشه در بیروت برای پاسداشت یاد شهید نصرالله

کد خبر: 1731439

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم لبنان در تجمعی در کنار صخره مشهور روشه در دریای مدیترانه یاد مجاهد کبیر شهید سیدحسن نصرالله را گرامی داشتند.