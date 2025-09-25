https://fa.abna24.com/xjK8w۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۶ کد خبر 1731439 اخبار جهان اخبار آسیای غربی و خاورمیانه صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای غربی و خاورمیانه عکس خبری | تجمع مردمی در کنار صخره مشهور روشه در بیروت برای پاسداشت یاد شهید نصرالله ۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۶ کد خبر: 1731439 به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مردم لبنان در تجمعی در کنار صخره مشهور روشه در دریای مدیترانه یاد مجاهد کبیر شهید سیدحسن نصرالله را گرامی داشتند. .......................... پایان پیام برچسبها لبنان بیروت سید حسن نصرالله حزب الله
نظر شما