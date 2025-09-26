ولایت، کلید دین؛ تحلیل استاد حوزه از شخصیت سیدحسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و دیگر شهدای اسلام که پنجشنبه شب، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، در قم برگزار شد، میزگردی حوزوی با حضور اساتید و پژوهشگران برگزار گردید. حجتالاسلام والمسلمین مصطفی اراکی، استاد برجسته حوزه علمیه قم و پژوهشگر اقتصاد اسلامی، به عنوان یکی از سخنرانان این پنل به تبیین مفهوم ولایت و تجلی آن در شخصیت رهبران مقاومت پرداخت.
به گزارش خبرنگار ابنا، این استاد حوزه علمیه قم که دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه رویال هالووی لندن است، سخنان خود را با حدیثی از کتاب شریف کافی آغاز کرد و گفت: «در روایتی از اهلبیت (ع) آمده است که مردم به هیچیک از ارکان دین به اندازه ولایت دعوت نشدهاند. در روایتی دیگر نیز آمده که ولایت، مهمترین رکن دین، کلید و اساس آن است».
وی با تشریح معنای ولایت در این روایات افزود: «از آنجا که دیگر ارکان دین مانند نماز و روزه، افعال مکلفین هستند، منظور از ولایت در این زمینه، مقام و جایگاه خود رهبر نیست، بلکه "اطاعت از رهبری" است».
حجتالاسلام اراکی با تطبیق این مفهوم بر شخصیت سیدحسن نصرالله اظهار داشت: «اگر به شخصیت سیدحسن نصرالله نگاه کنیم، میبینیم که جوهره اصلی شخصیت ایشان، اطاعت از نظام ولایت و شخص رهبری است. این تحلیلی نیست که من یا اساتیدم ارائه دهیم، بلکه نقل قول مستقیم از خود ایشان است».
ایشان به مصاحبه معروف سیدحسن نصرالله اشاره کرد و گفت: «ایشان در آن مصاحبه میگوید: "اگر بدانیم رهبر چیزی میخواهد و به صراحت آن را بیان کرده است، قطعاً آن را انجام میدهیم و هیچ احتمالی برای سرپیچی وجود ندارد. اما بخش مهمتر این است که اگر ما احتمال عقلانی و معقولی بدهیم که رهبر از انجام کاری خشنود خواهد شد، همان معیار تصمیمگیری ماست". ایشان این را تعریف حقیقی اطاعت میدانستند».
این پژوهشگر حوزوی در ادامه توضیح داد: «این همان ولایتپذیری است که فرمانده سپاه قدس، شهید سلیمانی، را به "مالک اشتر زمان" تبدیل کرد. این جوهره اصلی شخصیت او بود».
حجتالاسلام اراکی در پایان شرط لازم برای رسیدن به این سطح از اطاعت را اینگونه بیان کرد: «اگر ما بخواهیم اینگونه از رهبری اطاعت کنیم، پیشنیاز آن چیست؟ شرط آن این است که بدانیم رهبری چه میگوید. ما باید به درستی و با نیت خالص، بیانات ایشان را مطالعه کنیم، بدانیم چارچوب فکری ایشان چیست و اگر اینها را بدانیم، آنگاه انشاءالله میتوانیم به گونهای از ایشان اطاعت کنیم که مورد رضایتشان باشد و دچار توجیهات نفسانی که ممکن است برای خود بتراشیم، نشویم».
..............................
پایان پیام/
نظر شما