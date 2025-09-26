به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- ۲۷ سپتامبر۲۰۲۴ روز سنگین و تلخی در تاریخ ملت لبنان رقم خورد. شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در جبهه پشتیبانی از مردم بی دفاع غزه و در راه عظیم قدس به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. برخی از حامیان و دوستداران سید تا مدت ها بعد از شهادت سید باور نمی کردند که وی به شهادت رسیده است چون سید حسن فقط برای آنها یک رهبر و یا دبیر کل نبود بلکه به اعتقاد آنها او پدر، مربی و استاد دلسوز و مهربانی بود که در تمام حیاتش تلاش کرد با آگاه کردن مردم لبنان، از امنیت و تمامیت ارضی آنها در برابر نقشه های شوم آمریکایی، عربی و صهیونیستی دفاع کند و اجازه نمی داد یک وجب از خاک لبنان به تصرف دشمنان درآید.

در همین راستا «هدایه سنان» کارگردان تئاترهای تلوزیونی و مسئول فعالیت‌های هنری در مدارس المصطفی لبنان در گفت و گو با خبرنگار ابنا به بیان خاطراتی از شهید سید حسن نصرالله پرداخت.

ابنا: لطفا در ابتدا از حرفه خود و سپس از ملاقات هایی که با سید حسن نصرالله داشتید برای ما بگویید.

از آنجا که من در زمینه کارگردانی تلوزیونی تئاتر و برگزاری جشن‌ها و همایش‌ها فعالیت می‌کنم خاطرات دیدار من با شهید نصرالله مربوط به شغل و حرفه من می شود.

از حضرت عشق و دوست سید حسن نصرالله چه بگویم. ایشان ما را تربیت کردند، البته نه فقط ما را بلکه جامعه لبنان و شیعیان را به خوبی تربیت کردند و از این جهت ایشان مربی ما هستند. من سه خاطره از شهید سید حسن نصرالله به یادگار دارم که خدمتتان عرض می کنم .

من از کودکی در محیط و فضای متدین و محافظ و با تقوا بزرگ شدم. در اوایل تکلیفم با سید مقاومت جناب سید حسن نصرالله ملاقات داشتم . در آن جلسه ما از ایشان در خواست نصیحت یا توصیه کردیم ایشان به ما گفتند؛ « من شما را به صبر و تحمل بسیار بالا و احسان به پدر و مادر سفارش می‌کنم و همچنین توصیه کردند که همیشه در راه حق مقاوم و صبور باشیم.»

پس از یک سال مجددا توفیق دیدار دوباره با سید مقاومت را پیدا کردیم، بازهم سید ما را به مسائل اخلاقی، نماز اول وقت، پایبندی به حجاب، و دوستی خالصانه به ولایت فقیه توصیه کردند. پیش از آن ما رهبری عظیم شان انقلاب اسلامی را دوست داشتیم، اما سید حسن عشق ما به ولایت فقیه را عمیق تر و بیشتر کرد، ایشان به ما یاد داد که چطور در ولایت فقیه فنا بشویم.

در یکی از دیدارهای خصوصی من مسئول پخش صدا و بلندگو بودم. در حین کار برق قطع شد و صداهای میکروفن تغییر کرد به طوری که مردم عصبی شدند و عده ای به ما اعتراض می کردند در این بین سید با مهربانی و سعه صدر از مردم خواست تا اجازه دهند که خواهرمان(من) کارش را به خوبی انجام دهد. تبسم و آرامشی که در چهره ایشان بود را هر گز فراموش نمی‌کنم.

در خاطره دیگری در یک نمایش تئاتری بودم که در حضور سید اجرا می شد. یک دختر بچه روی سن رفته بود و نقش آفرینی می کرد و تلاش می کرد دری را باز کند، اما موفق نمی شد و ما هم متوجه او نبودیم در آن زمان سید متوجه شد که برای در یک مانع هست و یک قالی پشت آن را گرفته و با اشاره به آن مشکل را روی صحنه حل کردند و این نشان می داد که چقدر سید دقیق است.

ابنا: با اشاره به برخوردهایی که از نزدیک با سید حسن نصرالله داشتید مهمترین ویژگی های اخلاقی ایشان چه بود؟

سید حسن نصرالله در حالی که در اوج کمالات اخلاقی قرار داشت، بسیار متواضع و مهربان هم بود و عاشقانه با مردم رفتار می‌کرد. همه مردم ایشان را نماد انسان مهربان می دانستند و به سخنان او گوش جان می‌سپردند.

در تمام سخنرانی‌هایش هیچ موضوعی نیست که ایشان به آن اشاره نکرده باشد. از موضوعات اخلاقی گرفته تا تربیت فرزندان، روابط زوجین قبل و بعد از ازدواج، روش برخورد با دیگران حتی مسائلی مثل مواد مخدر هیچ مساله ای نبوده که مورد نیاز مردم باشد و سید به آن اشاره نکرده باشد.

در همین راستا خاطره دیگری دارم. زمانی بود که ما قصد داشتیم نمایشی با موضوع حضرت زینب(سلام الله علیها) را اجرا کنیم، برای این نمایش نیاز به جمع آوری مطالب داشتیم و دوست داشتیم شخصی در این زمینه به ما کمک کند.

در همان زمان سید حسن نصرالله سخنرانی داشتند و نشسته بودیم و به سخنان ایشان گوش می کردیم یک دفعه ایشان به موضوع حضرت زینب(س) پرداختند و همان سوالهایی را که در ذهن ما بود را پاسخ دادند و بیان کردند بدون اینکه ما چیزی به ایشان گفته باشیم .

در واقع سید از افکار ما هم با خبر بودند، از نیازهای ما با خبر بودند و بدون اینکه ما به ایشان چیزی بگوییم مطالب را برای ما مطرح می کردند و در اختیار ما می‌گذاشتند.

ابنا: در پایان اگر سخن و حرفی درباره شهید سید حسن نصرالله دارید مطرح نمایید.

سید برای ما حضرت عشق بود، برای ما راهنما و همه چیز بود وهست. از خداوند خواستاریم اگر برای ما عمری باقی ماند و ظهور امام زمان(عج) را درک کردیم، سید در کنار سایر شهدا بازگردد و در میان آنها زندگی کنیم و بتوانیم در این میدان جهاد و مقاومت ادای تکلیف کنیم.. انشاء الله.