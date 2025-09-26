به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ، در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و دیگر شهدای اسلام که پنجشنبه شب، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، در قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید آقا علیرضا در میزگرد حوزوی این مراسم به تبیین جایگاه شهادت در مکتب مقاومت و پاسخ به شبهات پیرامون آن پرداخت.

به گزارش خبرنگار ابنا، این استاد حوزه علمیه قم که مترجم آثار بزرگانی چون آیت‌الله مصباح یزدی و آیت‌الله بهجت است، در پاسخ به این پرسش که آیا از دست دادن رهبران بزرگ مقاومت، ضعف این جبهه را نشان نمی‌دهد، اظهار داشت: «اجازه دهید از منظر کلامی، تاریخی و قرآنی به این موضوع پاسخ دهم. تقدیم شهدای بیشتر در راه خدا، نشانه قدرت است، نه ضعف».

وی برای این تحلیل سه دلیل اساسی برشمرد و گفت: «اولاً، حمله دشمن به یک شخص، گواهی بر تأثیرگذاری فوق‌العاده آن شخص است. چرا دشمن باید منابع خود را برای حذف کسی که مؤثر نیست، هدر دهد؟ بنابراین این خود یک نشانه قدرت است».

حجت‌الاسلام سید آقا علیرضا دلیل دوم را استیصال و درماندگی دشمن دانست و افزود: «ثانیاً، این نشان‌دهنده استیصال دشمن است. آن‌ها نتوانسته‌اند این رهبر بزرگ را مهار کنند و چاره‌ای جز حذف فیزیکی او نداشته‌اند».

این پژوهشگر حوزوی که همزمان مدیریت بخش ترجمه «مؤسسه بین‌المللی تحقیقات در مطالعات اسلامی» را بر عهده دارد، با اشاره به اثرات ماندگار خون شهید، دلیل سوم را این‌گونه تشریح کرد: «و ثالثاً، خون شهید می‌جوشد و همانطور که می‌بینیم، سلیمانی‌های بی‌شماری را به وجود می‌آورد. نسل اینستاگرام و نسل Z که شاید تصور می‌شد توجهشان به مسائل دیگری است، امروز به میدان آمده‌اند».

وی با مقایسه وضعیت جبهه مقاومت با دوران امام حسین (ع) گفت: «امام حسین (ع) در کربلا تنها ۷۲ یار داشت، اما امروز پس از ۱۴۰۰ سال، میلیون‌ها نفر آماده‌اند تا جان خود را فدای نهضت الهی ایشان کنند. پس چه کسی پیروز شد؟».

حجت‌الاسلام سید آقا علیرضا در پایان تأکید کرد: «شهادت، بالاترین درجه‌ای است که خداوند به بندگان مخلص خود عطا می‌کند. درِ شهادت برای هر کسی که بخواهد خالصانه به خدا خدمت کند باز است. این شهادت‌ها ما را ضعیف نمی‌کند، بلکه ما را مصمم‌تر می‌سازد تا این نهضت را به مرحله بعد برسانیم. این امید کاذب نیست، بلکه امیدی ریشه‌دار در حقیقت و مشارکت فعال در این جنبش است».

