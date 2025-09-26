جنگ غزه، تقابل جبهه مستکبرین با جبهه مستضعفین است/ هدف اسرائیل، پروژه «اسرائیل بزرگ» برای تسلط بر منابع منطقه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و دیگر شهدای اسلام که پنجشنبه شب، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵، در قم برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین سید شهریار نقوی در میزگرد حوزوی این مراسم به تبیین ابعاد واقعی جنگ در منطقه و اهداف پنهان رژیم صهیونیستی پرداخت.
به گزارش خبرنگار ابنا، این استاد حوزه علمیه قم که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مدیریت کسبوکار بینالملل در آمریکا به پایان رسانده و بیش از ۱۴ سال سابقه تحصیل در حوزه علمیه قم را دارد، اظهار داشت: «اینکه جنگ کنونی، نزاعی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل است، یکی از بزرگترین تصورات غلطی است که وجود دارد. این یکی از ترفندهای رسانههای جریان اصلی برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و پیشبرد اهداف خودشان است».
وی برای رد این ایده، سه نکته اساسی را مطرح کرد و گفت: «اولاً، اگر به حمایت قاطع و همهجانبه غرب از اسرائیل نگاه کنیم، میبینیم که در یک طرف این میدان، نه فقط رژیم صهیونیستی، بلکه ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و تمام این کشورها ایستادهاند که با پول، منابع، اطلاعات و سلاح از آن پشتیبانی میکنند. بنابراین، این تقابل، یک نبرد دوطرفه نیست».
حجتالاسلام نقوی در تشریح هدف اصلی رژیم صهیونیستی افزود: «ثانیاً، هدف اسرائیل چیزی به نام "اسرائیل بزرگ" است. این پروژه به معنای تسلط بر سرزمینهایی از رود نیل تا فرات است که شامل بخشهایی از مصر، اردن، سوریه و عراق میشود. هدف واقعی از این پروژه بزرگ، کنترل منابع منطقه غرب آسیا است. این منطقه سرشار از منابع راهبردی است و آنها میخواهند با ایجاد یک مرکز ترانزیت انرژی، بر جهان مسلط شوند. پس آیا این صرفاً یک جنگ میان ایران و اسرائیل است؟».
این پژوهشگر حوزوی به بعد ایدئولوژیک این تقابل اشاره کرد و گفت: «نکته سوم، بعد ایدئولوژیک است. امام خمینی (ره) فرمودند که ما جهان را در دو اردوگاه میبینیم: اردوگاه مستکبران و اردوگاه مستضعفان. در واقعیت، ما امروز شاهد همین تقابل هستیم. جبهه مستکبرین، عروسک خیمهشببازی خود یعنی اسرائیل را برای انجام کارهای کثیفشان به میدان فرستاده و خود در پشت صحنه از آن حمایت میکند».
وی در پایان تأکید کرد: «در طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم دفاع از تمام مردم مظلوم در سراسر جهان ایستاده است، نه فقط فلسطینیان یا یمنیها. وقتی رهبر انقلاب از شاخه مقاومت در ایالات متحده صحبت میکنند، منظورشان همان دانشجویانی است که برای دفاع از مظلومان به پا خاستهاند. بنابراین، این جنگ، تقابلی میان ایران و اسرائیل نیست، بلکه جنگی میان حق و باطل است».
