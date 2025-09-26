استاندار قم: سالانه ۷۵ روز قم گرفتار گرد و غبار است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، با اشاره به اینکه این استان سالانه حدود ۷۵ روز درگیر گرد و غبار است، این وضعیت را برای شهری با جایگاه مذهبی «نامطلوب» توصیف کرد. او بر ضرورت برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات فوری برای کاهش اثرات این پدیده تأکید کرد. به گفته وی، رسیدگی به این معضل زیست‌محیطی باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

گرچه در بسیاری از کلان‌شهرهای ایران، آلودگی هوا عمدتاً ناشی از ترافیک و فعالیت‌های صنعتی است، اما در قم علاوه بر این عوامل، خاک خشک، بادهای کم‌سرعت و منابع ریزگرد داخلی و منطقه‌ای نیز کیفیت هوا را به وضعیت ناسالم کشانده‌اند.

بخش زیادی از این آلاینده‌ها نه از خودروها، بلکه از زمین‌های خشک شده برخاسته‌اند؛ زمین‌هایی که زمانی با پوشش گیاهی و سفره‌های زیرزمینی زنده بودند و اکنون در مسیر بیابان‌زایی قرار دارند.

به گفته استاندار قم، کمبود زیرساخت‌های ورزشی همچنان یکی از چالش‌های استان قم است اما با ورود سرمایه‌گذاران، طرح‌هایی برای رفع این مشکل در حال اجرا است.

وی وضعیت مسکن را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اقدامات اخیر در دانشگاه فرهنگیان بخشی از کمبودها را جبران کرده است.

بهنام‌جو در پایان بار دیگر بر ضرورت رسیدگی فوری به پدیده گرد و غبار تأکید کرد و آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی استان دانست.

