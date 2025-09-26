به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حمید دامغانی» شامگاه چهارشنبه، 3 مهر 1404 در نشست با پیشکسوتان و پایوران سپاه ناحیه مرکزی رشت که در ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور شروع تاریخی و اراده پولادین ملت بصیر ایران اسلامی و انقلاب است و پیشکسوتان دفاع مقدس سازندگان طلایی ترین دوران انقلاب اسلامی ایران هستند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با قدردانی از تلاش های مثال‌زدنی ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت در اجرای دومین کنگره هشت هزار شهید استان گیلان گفت: کنگره هشت هزار شهید استان گیلان بستری برای بهره مندی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هویتی، بومی و محلی بود.

وی با بیان اینکه بیان «گیلان پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت» به عنوان شعارکنگره هشت هزار شهید استان گیلان، نماد حقیقت وجودی مردم غیور گیلان بود، افزود: گیلان غیور همواره در تاریخ مختلف نشان داده که از پیش از انقلاب تا به امروز پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت بوده و کنگره بستری برای احیای هویت بومی و منطقه ای استان گیلان بود.

سردار دامغانی با بیان اینکه معرفی و الگوسازی وقایع تاریخی گیلان از اهداف برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان بود، افزود: دشمن با علم به ظرفیت معنوی هویتی و بومی استان گیلان، همه تلاش خود را برای تهاجم فرهنگی به کار گرفت اما گیلان غیور همواره در برابر تهاجم سنگین دشمن ایستادگی کرده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید بر اینکه با تکیه بر مقاومت مثال‌زدنی مردم گیلان در دوره های مختلف و در برابر توطئه‌های شوم دشمن، تصریح کرد: دفاع مقدس دوم نشان داد اگر با همان نگاه توحیدی و اراده پولادین هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمن ایستادگی کرد، ادعای پوشالی و محاسبات دشمنِ‌متجاوز مثل همیشه با شکست مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه نگاه جهادی و توحیدی برجا مانده در برگزاری دومین کنگره هشت هزار شهید استان گیلان برآمده از همان نگاه جهادی ، توحیدی و الهی دوران هشت سال دفاع مقدس بوده گفت: جوانان امروز با تاسی از رزمندگان سلحشور دفاع مقدس تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را در عرصه های مختلف در پیش گرفته اند.

سردار دامغانی با بیان اینکه ایران اسلامی در برابر جنگ ترکیبی نظام سلطه با ایستادگی و مقاومت مقابله کرده است، افزود: دشمن همواره با توطئه‌های مختلف به ویژه در دفاع مقدس دوم درصدد ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود که با ایجاد جنگ ادراکی باورمند به پیروزی خود و شکست جمهوری اسلامی ایران بود اما با هوشمندی و بصیرت ملت ایران، همدلی و همراهی مردم با دست برتر نیروهای مسلح باز هم دچار خطای محاسباتی شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه نظام سلطه به سرکردگی آمریکا در صدد قدرت نمایی تمام عیار در دنیاست اما جهان در حال عبور از نظم گذشته است، افزود: هنر انقلاب اسلامی این بود که گفتمان مقاومت را در برابر خودتحقیر و غربگرها به عنوان پیاده نظام رسانه‌ای دشمن قرار داده و حقیقت قدرت توحیدی ایران اسلامی را در جهان به ثبت رساند.

وی با اشاره به رهبری هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه جهانی گفت: ولایت فقیه متصل به نصرت الهی و مردم متصل به ولایت فقیه مولفه اصلی قدرت ایران اسلامی در برابر نظام سلطه است و به فضل الهی این مولفه قدرت و خط اتصال انقلاب شکوهمند ایران اسلامی را به حکومت حضرت مهدی(عج) متصل می کند.

سرهنگ «حسن امینی» فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت نیز در این نشست با قدردانی از حضور فرمانده سپاه قدس گیلان در جمع پایوران و پیشکسوتان ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: گشت های امنیتی ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت از آغاز دفاع مقدس دوم آغاز و تا امروز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در جریان بازرسی ها خودروی حامل سلاح جنگی توسط نیروی امنیتی بسیج کشف و به مراجع ذیربط تحویل داده شد، گفت: در جریان کشف خودرو و بازداشت فرد متخلف، مامور امنیتی بسیج متعهدانه و سلحشورانه پیشنهاد رشوه ۷۰۰ میلیون ریالی را در و فرد متخلف را به مراجع ذیربط معرفی کرد.

گفتنی است، در انتهای نشست، نیروی امنیتی بسیج که در جریان توقف و کشف خودروی حامل سلاح شکاری پیشنهاد رشوه را در کرده بود توسط فرمانده سپاه قدس گیلان تقدیر و تجلیل شد.

