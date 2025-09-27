به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از جنجال‌برانگیز شدن اقدام نمادین نورپردازی صخره الروشه با تصویر سید حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین، مروان حماده نماینده لبنانی، در گفت‌وگویی با شبکه «الحدث» به این موضوع واکنش نشان داد و آن را «تصویری زشت از وضعیت لبنان» توصیف کرد.

وی همچنین استفاده از تصویر شهید رفیق حریری در این زمینه را «رسوایی» خواند.

حماده در این مصاحبه از ضرب‌المثل عامیانه‌ی زشتی استفاده کرد تا نشان دهد که این موضوع به‌زعم او ارزش این‌همه واکنش و هیاهو را نداشته و می‌توانست با آرامش بیشتری مدیریت شود.

برخی این تعبیر را توهین غیرمستقیم به سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب‌الله تلقی کردند؛ هرچند حماده نام او را به‌طور مستقیم ذکر نکرده بود. این برداشت باعث بروز واکنش‌های خشم‌آلود شد؛ به‌طوری‌که شامگاه گذشته گروهی از هواداران حزب‌الله در برابر منزل حماده در منطقه الحمرا تجمع کردند و شعارهایی علیه او سر دادند.

برخی از معترضان نیز با روشن کردن مواد آتش‌بازی در اطراف خانه، نارضایتی خود را از سخنان وی ابراز کردند.

