فرزند شهید سیدحسن نصرالله: روزهای پایانی پدرم پر از خشم بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جواد نصرالله، پسر دبیرکل شهید حزبالله لبنان، میگوید که آخرین روزهای زندگی پدرش با خشم و نارضایتی عمیق از وضعیت منطقه و لبنان سپری شد. او در نخستین گفتوگوی عمومی خود پس از شهادت سیدحسن نصرالله با تأکید بر این که حزبالله هرگز سلاح خود را تسلیم نخواهد کرد، گفت: واگذاری یا تسلیم سلاح حزبالله را حتی در خیال یا رویا نیز نخواهید دید.
جواد نصرالله در گفتوگو با رویترز تصریح کرد که پدرش در طول ماههای اخیر، با وجود همه فشارها و تهدیدها، بر مواضع خود در حمایت از مقاومت ایستاد و همواره تأکید میکرد که مقاومت تنها گزینه برای حفظ لبنان و بازدارندگی در برابر دشمن اسرائیلی است.
انفجار و شهادت
سال گذشته، سیدحسن نصرالله در یکی از حملات اسرائیل به بیروت به شهادت رسید. به گفته مقامهای لبنانی، حمله زمانی صورت گرفت که دشمن یک مرکز ارتباطی حزبالله را هدف گرفت و انفجارهای شدیدی رخ داد. در این انفجار، چندین تن از اعضای نزدیک به نصرالله نیز به شهادت رسیدند.
جواد نصرالله در این گفتوگو تأکید کرد که پدرش هیچگاه از خطر شهادت نمیترسید و همواره به خانوادهاش میگفت که این راهی است که انتخاب کردهام و پایان آن برایم روشن است.
میراث و ادامه مسیر
پسر شهید نصرالله گفت که شهادت پدرش نه تنها حزبالله را تضعیف نکرده، بلکه عزم این جنبش را برای ادامه مسیر و مقابله با دشمن بیشتر کرده است. او افزود: رهبر شهید ما توانست در طول دههها، مقاومتی بسازد که امروز در لبنان و منطقه ریشهدار است. خون او، سرمایهای است که این مسیر را پایدارتر خواهد کرد.
جواد نصرالله همچنین خاطرنشان کرد که حزبالله نهتنها یک گروه نظامی، بلکه یک جریان اجتماعی-فرهنگی است که در جامعه لبنان حضور عمیق دارد و از حمایت گسترده مردمی برخوردار است.
درباره سلاح حزبالله
یکی از محورهای اصلی این مصاحبه، موضوع خلع سلاح حزبالله بود. جواد نصرالله تأکید کرد: هیچکس نباید تصور کند که حزبالله روزی سلاحش را تحویل خواهد داد. این سلاحها برای دفاع از لبنان و مردم آن است. هرکس چنین خیالی داشته باشد، در رویا به سر میبرد.
او افزود که اسرائیل طی دههها نتوانسته مقاومت را از میان ببرد و اکنون نیز با وجود همه تلاشها، نمیتواند حزبالله را به تسلیم وادارد.
نگاه به آینده
جواد نصرالله در پایان گفتوگو گفت که آینده حزبالله روشن است و با وجود فشارهای سیاسی و نظامی، این جنبش به راه خود ادامه خواهد داد. پدرم شهید شد اما راهش زنده است. ما به همان مسیری ادامه میدهیم که او ترسیم کرد. مقاومت، بخشی جداییناپذیر از هویت لبنان است.
