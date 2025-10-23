به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه الاخباریه سوریه گزارش داد که نیروهای اشغالگر اسرائیلی، شمال غرب روستای "کویّا" در حومه غربی درعا در جنوب سوریه را با گلوله های توپخانه‌ هدف قرار دادند و با شلیک مسلسل به سوی منطقه آتش گشودند.

تاکنون گزارشی از میزان تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

گفتنی است از زمان سقوط دولت اسد، ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

