به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ شانن اوهارا، رییس استراتژی اوچا در افغانستان، روز دوشنبه (۱۷ شهریور) در نشست خبری در جلال‌آباد گفت که هزاران خانواده در چند دقیقه همه دارایی‌های خود را از دست داده‌اند و اکنون در خیمه‌ها یا زیر آسمان باز زندگی می‌کنند.

به گفته او، این زمین‌لرزه که استان‌های ننگرهار، کنر و مناطق اطراف را تکان داد، نزدیک به ۴۰ هزار نفر را درگیر حادثه کرده و بیش از پنج هزار خانه را ویران ساخته است.

اوهارا تأکید کرد که دسترسی به روستاهای دورافتاده بسیار دشوار است و امدادگران ناچارند ساعت‌ها پیاده‌روی کنند.

او همچنین افزود که زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت در اولویت کمک‌ها قرار گرفته‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل تخمین زده است که بیش از ۱۱ هزار زن باردار در میان آسیب‌دیده‌گان هستند؛ در حالی‌که افغانستان از پیش هم یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران را در منطقه داشت.

اوچا هشدار داده است که نبود آب پاک و خدمات درمانی خطر شیوع بیماری‌هایی چون کولرا را افزایش داده است. به گفته این نهاد، تا کنون ۴۳ هزار تن مواد غذایی و اقلام اولیه به آسیب‌دیده‌گان رسیده اما باران‌های شدید و رانش زمین روند امدادرسانی را مختل می‌کند.

در همین حال، سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده است که بیش از ۳۵ تُن لوازم درمانی فوری به کابل انتقال داده و مجموع کمک‌های درمانی این نهاد به افغانستان را به حدود ۸۰ تُن رسانده است. اوچا همچنین خبر داده که تاکنون ۱۰ میلیون دلار برای پاسخ فوری به نیازهای بازمانده‌گان اختصاص یافته و طرح اضطراری تازه‌ای در حال نهایی‌شدن است.

این تراژدی تنها به زلزله محدود نمی‌شود؛ بلکه در سایه حکومت سرپرست افغانستان، هر ساله با فرارسیدن زمستان، نبود سرپناه، محدودیت‌های شدید بر کار و کمک‌رسانی زنان و ناکارآمدی مدیریت محلی، شمار زیادی از مردم افغانستان دوباره با بحران بقا روبه‌رو می‌شوند.

