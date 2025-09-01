به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برخی از شخصیتهای شیعه و نهادهای شیعی افغانستان با خانوادههای آسیبدیده زمینلرزه در شرق افغانستان که خسارات جانی و مالی هنگفتی برجای گذشته است، ابراز همدردی کردند.
حاجی محمد محقق از رهبران شیعه افغانستان روز دوشنبه(10 شهریور) در پیامی گفته است که بر اثر زمینلرزه مرگبار در «دره نور» استان کنر، صدها نفر در زیر آوار ناشی از ریزش خانهها جان باخته و زخمی شدهاند.
آقای محقق افزوده است: این مصیبت وارده را به ملت افغانستان و خانوادههای محترم و بستگان قربانیان این حادثه فاجعهبار تسلیت گفته، از خداوند متعال و یکتا برای مرحومین علو درجات در بهشت برین، برای زخمیها و مصدومین شفای عاجل و کامل و برای بازماندگان صبر و سلامتی و حسن عاقبت آروز مینمایم.
از سوی هم سیدظاهر مسرور، از بزرگان شیعه و عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستاناز وقوع زمینلرزه شدید در استانهای کنر و ننگرهار که جان صدها نفر را گرفته و چند هزار نفر زخمی برجای گذاشته، اظهار تأسف کرده است.
آقای مسرور ضمن ابراز تسلیت به خانوادهها، از حکومت طالبان خواسته که این فاجعه را مایه عبرت برای بهبود رفتار و برخورد انسانی با مردم قرار دهد.
در همین حال، شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان مستقر در مشهد مقدس، در پیام خود با خانوادههای قربانیان زمینلرزه در شرق این کشور ابراز همدردی کرده و گفته که این رویداد غمانگیز قلبهای تمام مردم افغانستان را جریحهدار کرده است.
این نهاد شیعی افغانستان از تمام مراکز، موسسههای خیریه و خیرین خواست که با بسیج همهجانبه و اقدامات فوری در امدادرسانی و بازسازی زندگی آسیبدیدگان این فاجعه دلخراش سهم بگیرند.
در پیام شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان آمده است: یقین داریم که ملت شریف ما با روحیه ایثار و همدلی، این امتحان دشوار الهی را نیز با صبر و مقاومت سپری خواهد کرد.
شایان ذکر است، وقوع زمینلرزه شب گذشته در استانهای کنر، لغمان، ننگرهار و نورستان افغانستان، بیش از 800 نفر جان باخته و بیش از سه هزار نفر دیگر زخمی و هزاران خانه ویران شده است.
در پی این رویداد مرگبار، شماری از کشورهای منطقهای از جمله جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای امدادرسانی اضطراری به خانوادههای قربانیان اعلام آمادگی کردهاند.
سازمان مللمتحد و سازمان جهانی بهداشت نیز تیمهای سیار درمانی را برای مداوای مجروحان این رویداد به مناطق آسیبدیده اعزام کردهاند.
