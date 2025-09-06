اهدای خون شیعیان کابل به مجروحان استان کنر افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برخی از نهادهای مردمی شیعه در غرب کابل، پایتخت افغانستان کارزار اهدای خون به مجروحان زمینلرزه در استان کنر، راهاندازی کردند.
کارزار اهدای خون از صبح شنبه(۱۵ شهریور) در برخی از مناطق دشت برچی غرب شهر کابل از جمله مسجد جامع حضرت امام علی(ع) آغاز شده است.
رحمان میرزاد، یکی از شیعیان غرب کابل و از فعالین رسانهای به خبرنگار ابنا گفت که این اقدام انساندوستانه با هدف یاریرساندن فوری به آسیبدیدگان و کاهش رنج آنها انجام شده است و ایجاب میکند که عموم مردم نیکوکار کابل با اهدای خون در این حرکت خیرخواهانه سهم بگیرند.
این شیعه غرب کابل در ادامه اظهار داشت که در شرایط کنونی، شیعیان افغانستان در هر شرایطی کنار برادران آسیبدیده خود ایستاده و با افراد آسیبدیده و بازماندگان فاجعه کنر ابراز همدلی، برادری و همبستگی میکنند.
از سوی دیگر هم، شیعیان شرق کابل با خانوادههای داغدار استان کنر و آسیبدیدگان حادثه زلزله در شرق افغانستان ابراز همدردی کردهاند.
یک منبع شیعه از شرق کابل گفت که به حمایت از افراد آسیبدیده زمینلرزه در استان کنر افغانستان، صندوق جمعآوری کمکهای مردمی ایجاد شده است.
شایان ذکر است، شیعیان افغانستان هنگام مصیبتهای طبیعی، همواره در تثبیت و نشان دادن اتحاد و برادری پیشقدم بوده و از شهرت خاصی میان عموم مردم افغانستان برخوردار هستند.
شیعیان افغانستان در فاجعه زمینلرزه استان پکتیکا در دیگر استان شرقی افغانستان که سه سال قبل اتفاق افتاد و بیش از هزار نفر جان باختند، با ارسال کمکهای فوری، همدلی و برادریشان را نشان دادند.
..........
پایان پیام/
نظر شما