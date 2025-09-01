به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش به زمین‌لرزه مرگبار شب گذشته در شرق افغانستان، پیام تسلیت و همبستگی صادر کرد.

او در پیامی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، نوشت: «من عمیق‌ترین تسلیت‌های خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز می‌کنم و برای زخمیان آرزوی بهبودی سریع دارم.»

دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده است که تیم‌های امدادی این نهاد در افغانستان بسیج شده‌اند و «از هیچ تلاشی» برای کمک به نیازمندان در مناطق آسیب‌دیده دریغ نخواهند کرد.

بر اساس اعلام مسئولان ریاست آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی زیر اداره طالبان در استان کنر، شمار جان‌باختگان این زمین‌لرزه تا کنون از مرز ۵۰۰ نفر نیز عبور کرده است.

به گفته آن‌ها، نزدیک به یک‌هزار نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شده‌اند.

زمین‌لرزه شب گذشته که استان‌های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان را لرزاند، خسارات سنگین جانی و مالی به‌ویژه در مناطق روستایی و کوهستانی برجای گذاشته است. امدادرسانی به آسیب‌دیدگان همچنان ادامه دارد.

