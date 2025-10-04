کتاب »سیری در سیره ائمه اطهار(ع)« در مالزی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «سیری در سیره ائمه اطهار(ع)» اثر شهید مطهری، به زبان انگلیسی ترجمه و در مالزی منتشر شد.

این کتاب مجموعه مقالاتی در تبیین سیره ائمه معصومین علیهم السلام است. کتاب حاضر مشتمل بر متن سخنرانی‌های مؤلف در مناسبت‌ها و محل‌های مختلف می‌باشد که با موضوع سیره معصومین علیهم‌السلام ایراد شده است.

وی در طی این سلسله سخنرانی‌ها تلاش کرده ابهامات موجود در اختلافات ظاهری رفتار ائمه طاهرین علیهم‌السلام را برای مخاطبان خود تبیین نماید.

عدم تقیه و متوسل به قیام شدن از سوی امام حسین علیه‌السلام، اتخاذ شیوه دعا توسط امام سجاد علیه‌السلام، عدم پذیرش خلافت از سوی امام صادق علیه‌السلام و قبول ولایت‌عهدی از طرف امام رضا علیه‌السلام، آثار زندان‌های طولانی مدت موسی بن جعفر علیه‌السلام و زندگی تحت کنترل امام حسن عسکری علیه‌السلام از بخش‌های مختلف این اثر است. دو مبحث درباره عدالت و مهدی موعود(عج)، پایان بخش مطالب کتاب است.

کتاب سیری در سیره ائمه اطهار(ع) از سوی زینب محمدی عراقی به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

.....................................

پایان پیام/ 167