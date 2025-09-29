به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای علمای شیعه استان هرات در واکنش به زیاده‌خواهی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تسلط بر پایگاه هوایی بگرام افغانستان، بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از مسئولین این کشور خواست که پاسخ درخوری به این مطالبه بی‌شرمانه ترامپ بدهند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّـهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (هود/۱۱۳)

ملت شریف افغانستان

چنانچه استحضار دارید رییس جمهور آمریکا درخواست استقرار مشاورین، نیروها و ادوات نظامی در پایگاه هوایی بگرام را با چاشنی تهدید مطرح کرده است.

این پیشنهاد بی‌شرمانه در شرایطی مطرح شده که در این صد سال اخیر هر کجا شیطان بزرگ پای نهاده جز ویرانی، اختلاف، فساد و تباهی رهاورد دیگری در حافظه تاریخی ملت ها برجای نمانده است.

هنوز داغ صدها هزار شهید کشور ما تازه است هنوز آثار تفرقه افکنی و فساد انگیزی سلطه ننگین شان با همکاری دولت های سابق در جای جای کشور عزیز ما قابل مشاهده است.

تبعات تلخ استقرار دوباره لشکریان یهود و نصاری منحصر به افغانستان نبوده بلکه امواج این سلطه گری و وحشت آفرینی تمام کشورهای منطقه را در بر گرفته و نگرانی های عمیقی برای ملت ها و دولت های همسایه به وجود می آورد.

هم اکنون که بخشی از پیکره جامعه اسلامی با ضربات سهمگین صهیونیست های جنایتکار، فاجعه بارترین روزهای خود را سپری می کند هرگونه همکاری با حامیان قتل عام مردم مظلوم غزه، باعث تقویت جبهه کفر و استکبار و تضعیف و ناامیدی ملت های مسلمان است.

شورای علمای شیعه هرات با درک شرایط موجود انتظار دارد مسؤلین امارت اسلامی با تکیه بر قدرت الهی و غیرت ملی، با تدبیر و آینده نگری پاسخ قاطع و ناامید کننده ای به دشمن درنده خو و سلطه جو دهند تا شعله‌ی طمع اِشغال مجدد خاک کشور عزیز ما خاموش شود.

شورای علمای شیعه هرات

۱۴۰۴/۷/۷

