به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانه‌داری انگلیس اعلام کرد که مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران اعمال کرده است. این تحریم‌ها ۹ فرد و ۶۲ نهاد ایرانی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو را در بر می‌گیرد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری انگلیس آمده است که ۷۱ نام تازه به فهرست تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اضافه شده‌اند و دارایی‌های آن‌ها مسدود می‌شود. این افراد و نهادها متهم‌ به مشارکت در گسترش یا توسعه سلاح‌های هسته‌ای در ایران یا فعالیت‌هایی از جمله توسعه سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای، هستند که می‌تواند به چنین اهدافی منجر شود.

در میان افراد تحریم‌شده نام‌هایی چون رضا آقازاده، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران (۱۹۹۷–۲۰۰۹)، مجید نامجو، عضو شورای عالی امنیت ملی و وزیر پیشین نیرو، و علی‌اکبر صالحی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران، به چشم می‌خورد.

همزمان، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران دوباره اعمال کرده است. این تحریم‌ها پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه تهران صورت گرفت؛ اقدامی که در پی فعال شدن سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) انجام شد.

اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، اقدامات مالی سختگیرانه‌ای از جمله مسدود کردن دارایی‌های ایران بانک مرکزی ایران و ممنوعیت همکاری در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را اعمال کرده است.

