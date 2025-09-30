۱۷۴ هزار مازندرانی در دفاع مقدس از اسلام دفاع کردند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمدحسن سلامی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران امروز سه‌شنبه، 8 مهر 1404 در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان جنگ تحمیلی که در سالن الغدیر سپاه کربلا برگزار شد، با بیان اینکه ملت ایران در مقابل نظام سلطه با توکل به خدا مقاومت کردند، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی با یاری خدا ایستادگی نمودند و پیروز شدند.

وی با با بیان اینکه بیش از ۵هزار برنامه ویژه بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سراسر مازندران برگزار شد، افزود: تجلیل از ۵۰۰ پیشکسوتان جهاد ومقاومت مازندران یکی از مهمترین برنامه های پاسداشت این هفته است.

سرهنگ سلامی با بیان اینکه سالانه ۶۰هزار نفر از پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان مورد تجلیل و تکریم قرار می گیرند، گفت: رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس نماد ایثار و مقاومت هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با اشاره به رشادت های رزمندگان مازندرانی‌ به ویژه لشکر خط شکن ۲۵کربلا در دفاع مقدس یادآورشد: ۱۷۴هزار مازندرانی در دفاع مقدس از اسلام دفاع کردند، که افتخار تقدیم مسن‌ترین شهید و اولین روحانی شهید در کارنامه دفاع مقدس این خطه از شمال کشور به ثبت رسیده است.

وی به پیشینه دینی و انقلابی گری مازندرانی ها اشاره کرد و گفت: رزمندگان مازندرانی در دوران دفاع مقدس زبانزد بودند و حماسه های بیشماری را خلق کردند.

سرهنگ سلامی بر لزوم پای کارآمدن مسئولین استان برای تکمیل موزه دفاع مقدس مازندران تاکید کرد و افزود: جلد اول دانشنامه دفاع مقدس مازندران تدوین و تلاش داریم با دستان مبارک رهبری رونمایی شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران به حماسه آفرینی مازندرانی ها در حماسه جنگل در سال ۶۰ اشاره کرد و گفت: مردم آمل در ششم بهمن سال ۱۳۶۰ حمله ضدانقلاب به شهر را دفع کردند و با تدبیر خوب فرماندهان به پیروزی رسیدیم تاجایی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود از حماسه ششم بهمن ۱۳۶۰ و مردم هزار سنگر یاد کردند.

