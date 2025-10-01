سازمان ملل: طالبان باید فوراً ارتباطات و اینترنت افغانستان را بازگرداند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست تا شبکههای ارتباطی و اینترنت در افغانستان را پس از دو روز قطع کامل، دوباره برقرار کند. مقامات طالبان اخیراً شبکه فیبر نوری و خدمات تلفن همراه در افغانستان را متوقف کردهاند.
در بیانیه دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل آمده است که قطع ارتباط افغانستان با جهان خارج میتواند آسیبهای جدی به مردم وارد کند و ثبات اقتصادی را تهدید کرده و یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان را تشدید کند.
این نهاد هشدار داد که این اقدام همچنین محدودیت بیشتری بر دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان ایجاد میکند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دیروز سهشنبه تمامی پروازهای بینالمللی به افغانستان لغو شد.
مقامات طالبان اوایل ماه جاری ارتباطات در برخی استانها را با هدف جلوگیری از فساد اخلاقی و به دستور هیبتالله آخوندزاده رهبر ارشد طالبان، قطع کردند. این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ است که چنین قطعی در سطح ملی در افغانستان، رخ میدهد.
به گفته سازمان نِتبلاکس (NetBlocks) که بر وضعیت اینترنت و امنیت سایبری نظارت میکند، از شامگاه دوشنبه به سهشنبه، سیگنال تلفن همراه و خدمات اینترنت در افغانستان به تدریج ضعیف شد تا جایی که سطح اتصال ملی به کمتر از یک درصد رسید که نشانگر قطع کامل ارتباطات است.
فلج کامل ارتباطات
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز خواستار بازگرداندن فوری ارتباطات در افغانستان شد و تأکید کرد که زنان و دختران این کشور – که پیشاپیش از زندگی عمومی کنار گذاشته شدهاند – بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند.
قطع ارتباط باعث شد افغانها نتوانند با یکدیگر تماس بگیرند؛ سامانههای خرید آنلاین و خدمات بانکی فلج شدند و مهاجران دیگر قادر به ارسال حوالههای مالی به خانوادههای خود در افغانستان نیستند؛ حوالههایی که نقشی حیاتی در معیشت خانوادهها دارند.
یک منبع سازمان ملل گفت که عملیات سازمانها در افغانستان بهشدت تحتتأثیر قرار گرفته و تنها ارتباطات بیسیم و خطوط محدود ماهوارهای در دسترس مانده است.
از آنجا که در کشورهایی با زیرساختهای ضعیف ارتباطی مانند افغانستان، خدمات تلفن همراه عمدتاً از طریق اینترنت و خطوط فیبر نوری منتقل میشود، این قطع گسترده به معنای فلج کامل شبکههای ارتباطی است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما