اینترنت افغانستان خاموش شد؛ پیامدهای قطع ارتباطات برای ۴۳ میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی دستور مقامات طالبان برای جلوگیری از «رذایل اخلاقی» خدمات اینترنت و مخابرات در سراسر افغانستان دچار خاموشی کامل شده است. این اقدام بیسابقه، که اولین قطعی سراسری تحت حکومت فعلی محسوب میشود، میلیونها شهروند را از ارتباط با جهان خارج محروم کرده و فعالیتهای حیاتی در این کشور را با اختلال مواجه ساخته است.
نتبلاکس (Netblocks)، روز دوشنبه تأیید کرد که شبکههای متعدد مخابراتی در افغانستان قطع شدهاند. این اختلال که در مراحل مختلفی صورت گرفت، در مرحله پایانی خدمات تلفنی را نیز تحت تأثیر قرار داد و منجر به خاموشی کامل اینترنت برای جمعیت ۴۳ میلیون نفری افغانستان شد.
اگرچه طالبان سابقه ابراز نگرانی در مورد محتوای آنلاین را داشته است، اما مقامات دلیل رسمی این قطع ارتباط را نگرانیهای «جلوگیری از رذایل اخلاقی» عنوان کردهاند. اوایل ماه جاری میلادی، مقامات طالبان دستور قطع فیبر نوری در برخی ولایات را صادر کرده بودند. سخنگوی ولایت بلخ شهریور گذشته در شبکههای اجتماعی نوشت که این اقدام برای جلوگیری از فساد اخلاقی اتخاذ شده است. محدودیتهای مشابهی نیز در ولایات بدخشان، تخار، قندهار، هلمند و ننگرهار گزارش شده بود.
نتبلاکس هشدار داده است که این حادثه احتمالاً توانایی مردم برای تماس با جهان خارج را بهشدت محدود خواهد کرد. این خاموشی کامل، در حالی رخ میدهد که افغانستان، تنها چند هفته پس از یک زلزله ویرانگر در شرق کشور، بهشدت نیازمند کمکهای بشردوستانه و ارتباطات با خارج است.
محدودیتهای اعمال شده در شبکههای مخابراتی
بر اساس گزارش رادار کلادفلر، کابل شدیدترین کاهش شهری در اتصال اینترنت را تجربه کرده است و پس از آن شهرهای هرات در غرب و قندهار در جنوب قرار دارند.
کانال تلویزیونی طلوعنیوز روز دوشنبه گزارش داد که مقامات برای قطع کامل خدمات اینترنت نسل سوم (3G) و نسل چهارم (4G) تمامی تلفنهای همراه، یک هفته مهلت تعیین کردهاند و تنها شبکه موبایل 2G فعال باقی خواهد ماند.
با توجه به اینکه خدمات تلفنی نیز اغلب از طریق اینترنت و همان کابلهای فیبر نوری هدایت میشوند، این محدودیتها بر تماسهای صوتی نیز تأثیر گذاشته است.
پیامدهای قطع ارتباطات از رسانه تا امداد
خاموشی ارتباطات اختلال گستردهای در عملیات سازمانهای رسانهای ایجاد کرده است. طلوعنیوز به بینندگان خود در مورد اختلال در خدمات خبری هشدار داد و اعلام کرد که این قطعی، عملیات داخلی خود سازمان را نیز مختل خواهد کرد. خبرگزاریهای بینالمللی مانند آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که قادر به برقراری ارتباط با دفاتر خود در کابل نیستند.
گزارشها حاکی از آن است که شهروندان افغانستان مقیم خارج نیز از برقراری ارتباط با اعضای خانواده خود بازماندهاند. تلاشها برای تماس با افراد در ولایات مختلف از طریق واتساپ یا تلفن نیز از خارج افغانستان بینتیجه بوده است.
علاوه بر این، برخی از پروازهای فرودگاه کابل نیز مختل شدهاند. بر اساس گزارش سرویس ردیابی پرواز Flightradar24، حداقل ۹ پرواز برنامهریزی شده برای حرکت یا ورود به فرودگاه بینالمللی کابل در روز سهشنبه لغو شدند.
تهدید معیشت و زیرساختهای مالی
اقتصاد افغانستان، حتی پیش از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، وضعیت شکنندهای داشت و حدود ۴۷ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکردند. این قطعی مخابراتی میتواند مشکلات اقتصادی کشور را بهشدت تشدید کند.
پلتفرمهای تجارت الکترونیک، مانند Aseel که به صنعتگران افغانستانی، بهویژه زنان، این امکان را میدهد تا محصولات دستساز خود مانند جواهرات و قالیچه را به مشتریان در سراسر جهان بفروشند، بهشدت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، این پلتفرم امکان ارسال کمکهای بشردوستانه از خارج از کشور را نیز فراهم میکرد. افغانهایی که از طریق پلتفرمهای اجتماعی مانند یوتیوب امرار معاش میکنند نیز منبع درآمد خود را از دست خواهند داد.
مقامات دیپلماتیک هشدار داده اند که خاموشی اینترنت میتواند سیستمهای بانکی، عملیات تجاری و خدمات بیمارستانی در سراسر کشور را دچار اختلال کند. این وضعیت، دسترسی به خدمات مالی و مراقبتهای بهداشتی را در بحبوحه نیاز شدید به کمکهای بینالمللی، سختتر میسازد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما