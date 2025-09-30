نظر فعالین شیعه درباره قطع سراسری اینترنت در افغانستان؛ در عصر هوش مصنوعی مسدودیت اینترنت باور ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت طالبان در یک اقدام غیرمترقبه، حوالی ساعت ۵:۰۰ عصر روز دوشنبه(۷ مهر) اینترنت فیبر نوری در پایتخت افغانستان را قطع و همزمان با این اقدام، خدمات اینترنت سیمکارت نیز در سراسر این کشور مختل شد.
اقدامات حکومت طالبان مبنی بر قطع سراسری اینترنت، نظم اجتماعی و زندگی جمعی شهروندان افغانستان را برهم زد؛ از یکسو ارتباط میان مردم قطع شد و از سوی دیگر، روند کسبوکار و سایر موارد مربوط به شبکههای اینترنتی از هم پاشید و در عین حال، پروازهای بینالمللی از فرودگاه کابل نیز تعلیق شده است.
هرچند پیشتر از این مقامهای طالبان از قطع اینترنت فیبر نوری در افغانستان سخن گفته بودند و این شبکه اینترنتی در بسیاری از استانها از جمله بلخ، قندهار و هرات قطع شده بود، اما مردم انتظار قطع اینترنت سراسری از جمله در پایتخت را نداشتند.
علاوه براین، با قطع اینترنت فیبرنوری، پخش آنلاین بسیاری از شبکههای تلویزیونی افغانستان از جمله طلوعنیوز قطع شده است.
تمام کاربران شبکههای اجتماعی مرتبط با افغانستان و فعالان مطرح اجتماعی و رسانهای که در هر گوشه و کنار جهان هستند، در این مورد واکنش نشان دادهاند. خبرنگار ابنا در این گزارش به سراغ کاربران شیعه رفته و نظر آنان را منعکس کرده است.
عصمت الطاف یوسفی، نویسنده و رماننویس افغانستانی ساکن ایران در مورد قطع اینترنت سراسری نوشته که طالبان با این اقدام، دسترسی مردم عادی را به اینترنت کاملا از بین بردند و افغانستان را در تاریکی و خاموشی مطلق قرار دادند.
این نویسنده شیعه اهل افغانستان در ادامه نگاشته که قطع اینترنت، تاثیر ناگواری بر زندگی، آموزش و کسبوکار مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران دارد.
او اظهار کرده که اینترنت برای دختران و زنان، روزنه کوچکی بود که میتوانستند محدودیتهای طالبان را دور بزنند، متوقف نمانند و از طریق آن به جهان بنگرند، اینک همین روزنه کوچک هم روی آنها بسته شد و دیگر نه آنها از جهان خبری خواهند داشت و نه جهان از حال و روز آنها اطلاعی خواهند داشت.
آقای یوسفی در ادامه نگاشته است: حالا پرسش این است که افغانستانِ بدون اینترنت، در عصر هوش مصنوعی، به کدام سو خواهد رفت؟ در نبود رسانههای مجازی و محدودیت رسانههای صوتی و تصویری، جنایتهای گروه طالبان چگونه ثبت و روایت خواهد شد؟
مهدی موسوی، آموزگار و کاربر فیسبوک در واکنش به قطع اینترنت سراسری نگاشته است: قطع اینترنت در افغانستان چقدر سخت و مشکل است، مخصوصا برای مسافران دور از وطن و کسانیکه در داخل کشور هستند. قطع اینترنت به این معنیست که طالبان رگ و ریشه مردم را ببرند.
جاوید سادات، استاد دانشگاه نوشته است: اصلا با بند کردن مکتب/مدرسه، دانشگاه و کار خانمها، سلب آزادی شهروندان، قطع اینترنت و سایر محدودیتها، میگویند که ما اعجوبهها متعلق به ماقبل تاریخ هستیم، چرا حالا در این عصر شگفتیهای علم و تکنولوژی به دنیا آمدهایم؟!
شایان ذکر است، مقامهای حکومت طالبان تاکنون در مورد قطع اینترنت سراسری در افغانستان به گونه رسمی ابراز نظر نکردهاند.
