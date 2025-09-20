به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسین معروفی، رئیس ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس، در نشست خبری که روز شنبه در دانشگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: امسال ستاد هفته بسیج به فضل الهی در سطح سازمان بسیج مستضعفین، سپاههای استانی، نواحی و شهرستانی، حوزههای مقاومت و ۶۰ شصت هزار پایگاه مقاومت پیشبینی و بهصورت مردمی موضوعات خود را دنبال میکند.
وی افزود: دفاع مقدس هشتساله جلوهای عظیم از همبستگی ملی و رشادت بیبدیل رزمندگان و ایثار و ایستادگی و مقاومت مردم مؤمن ایران اسلامی بود؛ دورانی که در آن همه اقشار ملت با استقامت و ازخودگذشتگی برای تحکیم نهال نوشکفته انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه ایستادند تا اسلام و انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران جاودانه بماند. این دوران پرافتخار قلهای بلند در تاریخ پایداری ملت ما و آینه تمامنما از مقاومت اسلامی در مقابل جبهه کفر و استکبار جهانی است که امنیت کشور را تضمین کرد و الهامبخش امت اسلامی در سراسر جهان شد.
سردار معروفی یادآور شد: به فرموده امام خمینی(ره) ما در جنگ، انقلاب اسلامی را به دنیا صادر کردیم و ابهت اردوگاه شرق و غرب را شکستیم. هدایت حکیمانه امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس، بنیان فکری و اعتقادی آن حرکت عظیم را شکل داد و امروز با زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای، همان مسیر عزت در قالب جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه با قوت و گستره بیشتری ادامه دارد.
وی با اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: در روزگاری که شرارتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی هویت و امنیت ملتها را تهدید میکند، ملت بزرگ ایران در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، هوشمندانه و مصمم تا پای جان در برابر زیادهخواهی ایستاده است. شکست رژیم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با الهام از دفاع مقدس هشتساله، رهبری فرمانده کل قوا، جانفشانی نیروهای مسلح و حضور مقتدرانه و ایستادگی تاریخی ملت ایران گواه این مدعاست.
رئیس ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس تأکید کرد: این هفته پرافتخار و جاودانه ملت بزرگ ایران امسال، هفته تبیین حقیقت عزت، شرف، قدرت، شوکت، بازدارندگی، وحدت، معنویت، ایثار و ازخودگذشتگی، مردمداری، مردمنوازی و هویت ایرانی است. امروز تبیین آن بیش از هر زمانی نیاز جامعه اسلامی و جوانان غیرتمند ماست. دفاع مقدس هشتساله مرکز ثقل وحدت واقعی ملت بزرگ ایران است؛ همه اقوام، مذاهب و گروههای سیاسی نقش داشتند و تحت امر ولایت و امامت امام خمینی(ره) جهاد کردند و عزت آفریدند. نوآوری، خلاقیت، مدیریت شجاعانه و جهادی و ابتکار عمل همه زاییده دفاع مقدس جانانه ملت ایران است.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) با تکیه بر آموزههای اسلام ناب و اهل بیت(ع) جنگ سخت و تلفاتآور را به دفاع مقدس تبدیل کردند و فرهنگ دین، اهل بیت(ع) و عاشورا را بر آن حاکم ساختند. امام خمینی(ره) جنگ را کارخانه انسانسازی و دانشگاه معرفی کردند و با این فرهنگ اصیل، خروجی دفاع مقدس معراج انسان شد. در این فرهنگ، کربلا هشت سال در ایران تکرار شد؛ هم در شکل و هم در محتوا.
سردار معروفی اضافه کرد: در دفاع مقدس همه چیز بر پایه دین، اخلاق و معنویت بود. همه برادر بودند، فرمانبر امام خمینی(ره) بودند و هیچکس برای مسئولیت و فرماندهی پا پیش نمیگذاشت بلکه همه چیز تکلیف بود. هیچگاه به خاطر مسائل سیاسی جبههها سست نشد و همه غمخوار یکدیگر بودند. این محتوای ارزشمند دفاع مقدس با مدیریت صحیح امام خمینی(ره) شکل گرفت.
وی در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این جنگ آمریکایی-صهیونیستی بخشی از حقیقت دفاع مقدس را به تصویر کشید. نسلی که جنگ هشتساله و رشادتهای آن را ندیده بودند، امروز ایثار، مقاومت و نقش مردم و نیروهای مسلح را مشاهده کردند. ملت ایران در آن دوران نیز نشان داد که دفاع مقدس ۱۲ روزه برگرفته از دفاع مقدس هشتساله است.
وی افزود: ملت ایران گذشتهای مقدس در دفاع جانانه هشتساله دارد و امروز نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه را در برابر دشمنان خدا و قرآن رقم زد. باید این دو دوره به هم پیوند بخورند تا آیندهای روشن برای ایران اسلامی ترسیم شود، چراکه ملت ایران تاریخساز است.
سردار معروفی تأکید کرد: تمام تکیه انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه بر مردم خوب و مقاوم ایران اسلامی بوده است و پیروز واقعی این میدانها مردم ایران هستند. در دفاع مقدس هشتساله ۱۸۸ هزار شهید تقدیم شد که ۹۴ هزار نفر از آنان بسیجی بودند. در جنگ ۱۲ روزه نیز ارتباط مردم با مقام معظم رهبری همچون ارتباط مردم در دفاع مقدس با امام خمینی(ره) مشهود و ملموس بود و همین مسئله دشمنان ملت ایران را نگران کرده است.
سردار معروفی گفت: مردم ایران شعار "ما ملت امام حسین(ع) هستیم" و "ما ملت شهادتیم" سر دادند و نشان دادند اگر در صدر اسلام بودند تنگه احد را رها نمیکردند و اجازه تحمیل صلح بر امام علی(ع) و امام حسن(ع) را نمیدادند و در کربلا تاریخ را تغییر میدادند. این مردم تاریخساز و در طرف درست تاریخ هستند.
وی با اعلام شعار هفته دفاع مقدس ۱۴۰۴ با عنوان «ما فاتحان قلهایم» گفت: محور تمام برنامهها مردم عزیز و با مردم و برای مردم است. همه برنامهها گفتمانی، فرهنگساز و جریانساز است و در سطح ملی، استانی و شهرستانی اجرا خواهد شد. حوزهها و پایگاههای مقاومت نیز محور اصلی اجرای برنامههای بسیج خواهند بود.
رئیس ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین هفته دفاع مقدس در پایان محورهای برنامههای هفته دفاع مقدس ۱۴۰۴ با شعار «ما فاتحان قلهایم» را به شرح زیر اعلام کرد.
* دوشنبه ۳۱ شهریور: پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایهداران سربلندی و وحدت ملی - محور فعالیت: تجلیل از پیشکسوتان افتخار آفرین دفاع مقدس و مقاومت، تبیین نقش ایمان، همبستگی و وحدت ملی احاد جامعه در دفاع مقدس و مقاومت.
* سهشنبه ۱ مهر: جوانان، علم و دانشپژوهی، اقتدار ملی - محور فعالیت: گرامیداش حماس عملیات کمان ۹۹، حضور دانش آموزان، دانشجویان و طلاب در عرصه علم و دانش، تبیین نقش علم و فناوری در تقویت اقتدار ملی و دفاعی.
* چهارشنبه ۲ مهر: زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه - محور فعالیت: تبیین نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس و مقاومت، بزرگداشت شهدی زن و شهدای سلامت.
* پنجشنبه ۳ مهر: شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان - محور فعالیت: روز ایثار و تجلیل از خانواده معزز شهدا و دیدار با جانبازان و ایثارگران، عطرافشانی مزار مطهر شهدا در سراسر کشور.
* جمعه ۴ مهر: دفاع همهجانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان معنویت - محور فعالیت: پرداختن به حماسه تاریخی و پشتیبانی و حماسه مردم و اصناف از جبهه ها در دوران دفاع مقدس، اهمیت آموزش عمومی و موضوع پدافند غیرعامل، پاسداشت سربازان، حضور در نمازهای جمعه، راهپیمایی خانوادگی.
* شنبه ۵ مهر: نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان - محور فعالیت: تبیین نقش ولایت و رهبری در دفاع مقدس و حماسه شکست حصر آبادان، تبیین نقش نیروهای مسلح، بسیجیان، روحانیت، جهادگران، عشایر، روستاییان، پیش مرگان کرد مسلمان، و سایر اقشار و اقوام در دفاع مقدس.
* یکشنبه ۶ مهر: ولایتمداری، بصیرت، دشمنشناسی و استکبارستیزی - محور فعالیت: تبیین بصیرت جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی، گرامیداشت مجاهد کبیر و پرچم دار مقاومت شهید سید حسن نصرالله.
* دوشنبه ۷ مهر: فرماندهان، عزتمداران، حماسهآفرینان - محور فعالیت: گرامیداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه.
