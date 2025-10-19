نوزده کشور اروپایی خواستار بازگرداندن پناهجویان افغانستانی به افغانستان شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنلین ون بوسویت، وزیر فدرال پناهندگی و مهاجرت بلجیم، اعلام کرده است که این کشورها در نامه‌ای مشترک به مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، او را تحت فشار قرار داده‌اند تا راه‌هایی برای بازگرداندن این افراد پیدا کند.

این اقدام که از سوی بلجیم رهبری می‌شود، مورد حمایت کشورهای اتریش، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، استونی، فنلند، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالت، هالند، لهستان، اسلواکیا، سویدن و ناروی قرار گرفته است.

بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا می‌گویند که اخراج نشدن افغان‌ها به دلیل نبود توافق رسمی بازگشت به افغانستان، تهدیدی برای امنیت کشورها و کاهش اعتماد عمومی به سیاست پناهندگی محسوب می‌شود.

این کشورها از کمیسیون اروپا خواسته‌اند که بازگرداندن افغان‌ها را در صدر دستور کار خود قرار دهد و تأکید کرده‌اند که این روند می‌تواند از طریق مذاکره با حکومت سرپرست افغانستان انجام شود.

وزیر فدرال پناهندگی و مهاجرت بلجیم پیشنهاد کرده است که به آژانس مرزی اتحادیه اروپا نقش قوی‌تری در سازماندهی و حمایت از بازگشت‌های داوطلبانه از طریق برنامه بازگشت مجدد اتحادیه اروپا داده شود.

در این نامه همچنین پیشنهاد شده است که کسانی که خطرناک یا مجرم شناخته می‌شوند، در اولویت قرار گیرند و بازگرداندن آن‌ها از طریق ماموریتی مشترک میان کمیسیون اروپا، خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو علاقه‌مند انجام شود.

