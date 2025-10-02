تشکر دفتر آیت الله سیستانی از کسانی که درگذشت همسر ایشان را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر آیت الله العظمی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان، در بیانیه‌ای از کسانی که درگذشت همسر ایشان را تسلیت گفتند، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، در این بیانیه آمده است: ما با کمال سپاس و قدردانی صمیمانه، از همه کسانی که عواطف والای انسانی و همدردی صادقانه خود را با مرجع عالی‌قدر دینی (دام ظلّه) و خانواده ایشان در این مصیبت بزرگ ابراز داشتند، به‌ویژه کسانی که با تحمل سختی‌ها در مراسم تشییع یا مجلس عزاداری حضور یافتند، چه از داخل عراق ـ از استان‌های مختلف ـ و چه از خارج کشور، و نیز کسانی که پیام‌های تسلیت و همدردی فرستادند یا در رسانه‌های مکتوب و شنیداری بیانیه‌هایی در این باره منتشر کردند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

این بیانیه افزود: سپاس فراوان از حضرات مراجع عظام، علمای اعلام و طلاب عزیز در حوزه‌های علمیه و مراکز علمی ـ چه در عراق و چه در خارج ـ همچنین از شیوخ محترم عشایر، شخصیت‌های گرامی و وجیه، نهادهای رسمی در عناوین مختلف، جریان‌های دینی و مردمی، و تمامی دوستان و شهروندان عزیز و دیگران به خاطر همدردی و محبت بی‌پایانشان.

در پایان این بیانیه آمده است: از خداوند متعال و توانا مسئلت داریم که همه را از هر بدی و بلایی محفوظ بدارد و هرگز داغ عزیزان را بر دلشان ننشاند، و آن بانوی جلیل‌القدر را در رحمت و رضوان واسعه خود قرار دهد و او را با اجداد پاک و مطهرش، حضرت محمد (ص) و آل او (علیهم السلام)، محشور فرماید.

