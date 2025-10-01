۲۲۰۰ سند تاریخی دفاع مقدس در مازندران جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمدحسن سلامی» روز چهارشنبه، 9 مهر 1404 در جلسه هماهنگی برنامه‌های دفاع مقدس که در استانداری مازندران برگزار شد، با اشاره به نقش ارزنده مردم و مسئولان استان در دوران دفاع مقدس و خدمت‌رسانی به رزمندگان گفت: مردم مازندران همواره در عرصه‌های دفاع از کشور پیشگام و نقش‌آفرین بوده‌اند و جمع‌آوری این اسناد، گامی مهم در ثبت و حفظ تاریخ پرفراز و نشیب این دوران است.

وی دفاع مقدس را نمادی از اتحاد، همبستگی و تلاش بی‌وقفه ملت ایران توصیف کرد و افزود: بیش از ۵۰ نهاد دولتی در کنار نیروهای مسلح، مساجد، هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دانشجویی و مدارس، برنامه‌های گسترده‌ای برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس تدارک دیده‌اند.

سرهنگ سلامی همچنین بر ضرورت حفظ روحیه جهادی و آمادگی کامل در مواجهه با تهدیدات احتمالی دشمن تاکید کرد و گفت: مردم مازندران که بارها در میدان‌های سخت امتحان خود را پس داده‌اند، همچنان آماده مقابله هوشمندانه با هرگونه توطئه دشمنان هستند.

